Milorad Komrakov: BRITANSKI NOVINAR “RAZBUCAO“ ZELENSKOG PA ISKLJUČEN IZ AMERIČKOG TV PROGRAMA UŽIVO!!

Britanski novinar Madžid Navaz (Maajid Nawaz) u direktnom prenosu američke televizije optužio je Zelenskog za podršku nacizma u Ukrajini. On je bataljon Azov uporedio sa jedinicom Kju kluks klan koji ulazi u sastav Nacionalne garde.U direktnom uključenju, uživo, ovaj novinar je, svojim govorom, iznenadio američkog voditelja Takera Karlsona, koji je, slušajući kolegu, bio namršten, naelektrisan, kao da je čekao priliku da ga isključi iz programa! Tačno posle 1,53 minuta izlaganja britanski novinar Madžid Navaz, bez najave, nestao je sa ekrana! Šta je to naljutilo Amerikanca pa je američka režija napravila drastičan rez u programu?

Pogledajmo, šta je rekao objektivni i hrabri britanski kolega u svom izveštaju (citat):

„Pogledajte u čemu je stvar. Na čelu države nalazi se čovek o kojem je bilo poznato, u izdanju Axios, The Guardian, Atlantic Counsil, svi su u izveštajima izveštavali, pozivajući se na Panamski dosije i druga razotkrivanja, upozoravali da je Zelenski tokom predsedničke kampanje uspeo da na korupciji zaradi, a u suštini je u ofšor zonama sakrio milione, kao i korumpirani oligarsi. Svi su znali za ove korupcionaške stvari, a šta je on uradio ovog vikenda –zabranio je celih jedanaest opozicionih partija. Pri čemu je zabranio, kako ste primetili, i drugu po veličini stranku u parlamentu i to kada se razbuktao nacizam u državi. Ja svesno kažem „nacizam“ a ne „nacionalizam“, zato što oni nisu ništa drugo nego nacisti bez prefiksa “neo“.

Oni su direktni nastavak pravih nacista koje znamo iz udžbenika i o kojima smo učili na časovima istorije. A od Bandera, koji je bio pravi nacista, kome samo što se ne klanjaju, napravili su nacionalnog heroja i idola. Zelenski zbog nečega nije zabranio nikakve naciste. I to je veoma interesantan momenat: čovek kome svi aplaudiraju i koji se, navodno, bori za slobodu, demokratiju i naš način života, zabranio je sve opozicione partije. Kontroliše sve državne medije, ali je pri tom ne samo odbio da zabrani naciste, nego ih uključuju, posebno bataljon Azov, u sastav Nacionalne garde. Oni će mi se suprotstaviti i reći, pa slušaj Madžide, rasisti postoje u svakoj zemlji. Nije tako, tačna analogija je ovo. Zamislite da se kod Vas u Americi , bataljon Kju kluks klan zvanično nalazi u sastavu oružanih snaga SAD. Nešto slično je i u redovima ukrajinske armije, samo sa kukastim krstom i nacističkom simbolikom.“ – rekao je britanski novinar Madžid Navaz i odmah bio prekinut i isključen iz programa. Ovaj čovek je "otvorio oči"mnogima, ko je Zelenski i ko su ti protiv kojih se bori ruska vojska. Svi koji žele da vide, da je na delu nacizam.To vidimo po zauzetim kasarnama odakle su se razbežali, a i po ponašanju prema ruskom stanovništvu u Donbasu i Luganskom. Znaju to i na zapadu, a ipak ih podržavaju. Građani Zapada se nisu zapitali kako Srbiji, kad ih je NATO bombardovao, nikakva pomoć u naoružanju nije bila dozvoljena, dok Ukrajini ipak stiže obilata vojna pomoć. Postavlja se onda s pravom tvrdnja da Zapad ipak stoji iza rata u Ukrajini, koji je isprovocirao i koji treba po njima što duže da traje?

Volodimir Zelenski se nije izjašnjavao o slavljenju ukrajinskog nacionaliste Stepana Bandere koji je bio direktno odgovoran za masovnu likvidaciju Jevraja u Ukrajini tokom Drugog svetskog rata, niti o puku Azov. Zelenski je za predsednika 2019. bio izabran sa preko 70 odsto glasova, što samo po sebi govori da je Ukrajina dominantnom većinom prozapadno opredeljena. Paravojne jedinice, kakav je Puk Azov, Putinu su poslužile kao jedan od razloga ruske specijalne operacije u Ukrajini, koja se od Rusije okrenula ka Zapadu, piše nemački Špigl a prenose ZDF, Presse i Bi Bi Si.

Nikita Mihalkov, svetski poznati ruski reditelj, izneo je tešku optužbu na račun ukrajinskog predsednika: - Dopustio je da njegov i život porodica zavisi od nacista, od ljudi krajnje desničarskih opredeljenja. Govori isto kao i nacisti: "Nisu svi ljudi ljudska bića. Neki od njih su životinje". A to se odnosilo na ljude u Donbasu. I kako se završio osmogodišnji mučni period - posetom francuskog predsednika Makrona Rusiji gde se složio sa Putinom da Sporazum iz Minska mora da se poštuje. Potom je otišao kod Zelenskog, koji mu je obećao da će uraditi ono što od njega traži međunarodna zajednica, ali već sledećeg dana saopštio je da odustaje od toga. Paralelno s tim Ukrajina je nastavila da se naoružava. Američki i Nato avioni konstantno su stizali u Ukrajinu. Uprkos razgovorima o mirovnom rešenju Ukrajina je počela da se sprema za rat. Ali, to je počelo još 1991. godine kada su potpisali da će se boriti protiv Rusije - sud je Mihalkova.

Volodimir Zelenski rođen je 25. januara 1978. godine u mestu Krivi Rog jugoistočno od Kijeva. Odrastao je u jevrejskoj porodici, a zbog inženjerskog posla svog oca Oleksadra neko vreme proveo je u Mongoliji. Završio je pravni fakultet u rodnom gradu, ali se nikada nije bavio pravom. Karijeru je gradio u industriji zabave. Pre nego što je ušao u politiku, Zelenski je ukrajinskoj javnosti bio poznat kao glumac i komičar. Još kao student učestvovao je na komedijaškim takmičenjima, a 1990-tih osniva trupu "Kvartal 95“ sa kojom je 2003. godine dobio TV šou koji je veoma brzo osvojio ukrajinsku publiku. Bio je voditelj mnogih zabavnih emisija, poput "Plesa sa zvezdama“. Zelenski je 2010. godine bio autor popularne emisije "Smej se komičaru“, a nakon toga i "Vruće stolice“. Uspešna televizijska karijera donela mu je i nekoliko filmskih uloga.

Na Tvitteru se 01. aprila 2022. godine pojavio video, očigledno iz prošlosti, u kojem Vladimir Putin sedi u publici, a na pozornici stoji Volodimir Zelenski koji se šali na njegov račun. Snimak koji je nastao početkom 2000-ih ovih dana deluje potpuno nerealno, a ruski novinar Slava Malamud objasnio je na Tviteru šta se tačno na videu događa. Zelenski se s Putinom našalio vrlo blago, a šala se odnosila na lančana pisma koja su preplavila Rusiju 90-ih godina. Tada su ljudima dolazila pisma uz zahtev da ih kopiraju devet puta i pošalju dalje kako bi imali sreće. "Putin je nedavno dobio pismo u kojem piše 'prebroj svoje stanovništvo devet puta i bićeš sretan'", rekao je Zelenski na pozornici. Publika je na šalu reagovala smehom, ali Putin i nije bio preterano oduševljen. Scena u kojoj je Zelenski na pozornici kao komičar dok u publici sedi ruski predsednik dogodila se u popularnoj ruskoj takmičarskoj emisiji za mlade komičare "KVN", prenosi "Index.hr".

Nakon što je u komediji igrao ulogu predsednika Ukrajine, u politiku je ušao 2018. godine i osnovao političku partiju "Sluga naroda“. Već naredne godine se kandidovao na predsedničkim izborima. Tokom kampanje obilazio je zemlju sa svojom humorističkom emisijom, što je odudaralo od tradicionalnih formi političkih kampanja. Glavni kanal u komunikaciji sa građanima bile su mu društvene mreže, zbog čega je od svog protivnika u kampanji, tadašnjeg predsednika Ukrajine Petra Porošenka, dobio nadimak "virtuelni kandidat“. Na tim izborima Zelenski je pobedio sa više od 70 odsto osvojenih glasova i postao šesti predsednik nezavisne Ukrajine. Nastupao je kao prozapadni političar koji je još u kampanji najavljivao da će težiti bliskim vezama sa Evropskom unijom i NATO. među njegovim ciljevima bila je i reintegracija ruskih pobunjenika u istočnim regionima Ukrajine. Neretko se direktno obraćao Ukrajincima kojima je maternji jezik ruski. Bio je kompromisno rešenje, prihvatljiv i za Ruse iz Donjecke i Luganske regije. To se ubrzo izjalovilo. Za loše stanje u Ukrajini, zemlji sa velikim razlikama između bogatih i siromašnih, optuživao je "staru elitu i "sistemske političare“. Kako je ranije pisao Dojče vele, ubrzo se pokazalo da je umesto stare nastala "nova elita“ koju su činili predsednikovi prijatelji.

Američki Stejt department, ali i sam Zelenski, tvrde da je on "glavna meta ruske agresije“. "Imamo informaciju da sam neprijatelju glavna meta ja, a potom moja porodica. Ostajem u glavnom gradu sa svojim ljudima“, rekao je Zelenski. Kaže da je Rusija napala Ukrajinu "na lukav način kao nacistička Nemačka za vreme Drugog svetskog rata“. Zelenski se obratio i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu pozivajući ga da stupi u pregovore sa ukrajinskom vladom o prekidu vatre i neutralnosti Ukrajine. Stanovnike Kijeva Zelenski je pozvao da napadnu neprijatelja sa svih strana i da se spreme za ulične borbe ako se desi nezamislivo – da ruske trupe prodru u centar grada. Iako je ubedljivo pobedio na predsedničkim izborima, Zelenski je ostao autsajder u političkom sistemu zemlje. Delovalo je da nema kontrolu nad institucijama. I sada se stiče utisak da ne postoji jedinstvena komanda ukrajinske odbrane i da je Zelenski u priličnoj meri odsečen. Profesionalni glumac i komičar se na čelu države našao u najtragičnijem trenutku za Ukrajinu od Drugog svetskog rata.

Autor: Milorad Komrakov