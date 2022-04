(UŽIVO) Serija eksplozija jutros potresla Odesu. Zelenski upozorava: Rusija želi istok i jug Ukrajine!

Činjenice

- Ukrajina zauzela celu regiju Kijeva

- Rusija krivi Crveni krst jer pomoć nije stigla u Mariupolj

- Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini danas je ušla u 39. dan.

- Ukrajina tvrdi da je vratila celu oblast Kijeva, kao i da se njena zastava ponovo nalazi iznad Černobilja.

- Moguće je da će nastavak pregovora između Rurije i Ukrajine da se nastavi sastankom Putina i Zelenskog u Istanbulu ili Ankari.

- Jučerašnji dan protekao je u znaku povlačenja ruske vojske iz gradića oko Kijeva, a u gradu Buča je u jednoj ulici pronađeno najmanje 20 tela ljudi obučenih u civilnu odeću.

- Ukrajinski vojnici navodno su se predali u Lugansku. Ukrajinska državna nuklearna agencija optužila je ruske trupe za granatiranje proukrajinskog mitinga stanovnika Energodara, grada na jugu zemlje u kom se nalazi najveća nuklearna elektrana u Evropi. Kako je saopštila ukrajinski ombudsman za ljudska prava, tom prilikom su povređene četiri osobe, od kojih neke imaju teške opekotine.

- Rusija tvrdi da su njene oružane snage "Iskanderom" uništile štab odbrane u Harkovu "ubivši više od 100 nacionalista i zapadnih plaćenika", a ukrajinske snage su navodno oborile ruski helikopter MI-28 u regionu Luganska, koristeći projektile koje im je isporučila Britanija.

Iz časa u čas:

07:40 Od najvećeg aviona na svetu ostala samo olupina

07:05 Ruske snage otvaraju koridor iz Mariupolja za Berdijansk

Ruske oružane snage otvoriće danas humanitarni koridor iz Mariupolja za Berdijansk i garantovaće prekid vatre radi evakuacije stranih državljana, saopštio je načelnik ruskog Nacionalnog centra za odbranu Mihail Mizincev.

- Radi izvršenja humanitarne operacije, ruske oružane snage otvaraju 3. aprila humanitarni koridor i garantuju striktno poštovanje prekida vatre - naveo je Mizincev.

07:00 Žao: Kina pruža Ukrajini humanitarne zalihe, SAD oružje



Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Žao Liđijan izjavio je da Kina Ukrajini pruža preko potrebne humanitarne zalihe, kao što su hrana, mlečna formula za bebe, vreće za spavanje, jorgani i prostirke otporne na vlagu, dok, nasuprot tome, SAD, kako je rekao, pružaju Ukrajini smrtonosno oružje.

Žao je ukazao da su 16. marta SAD najavile dodatnih 800 miliona dolara bezbednosne pomoći Ukrajini, čime je u martu ukupna bezbednosna pomoć Amerike Ukrajini iznosila milijardu dolara.

- Ovde bih želeo da podelim sa vama listu koju je pomenuo portparol Prajs. Novi paket uključuje, između ostalog, 800 protivvazdušnih sistema, 9.000 prenosnih visoko preciznih protivoklopnih sistema, 7.000 komada malokalibarskog oružja, uključujući mitraljeze i bacače granata i 20 miliona metaka municije, artiljerije i minobacača. Lista se nastavlja - naveo je portparol kineskog ministarstva.

06:48 Zelenski: Ruske snage imaju za cilj da zauzmu istok i jug Ukrajine

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da ruske snage imaju za cilj da zauzmu istok i jug zemlje, i požalio se da zapadne nacije nisu obezbedile Kijevu dovoljno protivraketnih sistema.

U video obraćanju, Zelenski je, takođe, pohvalio snage koje brane opkoljenu luku Mariupolj, rekavši da njihov otpor omogućava drugim gradovima da dobiju dragoceno vreme, preneo je Rojters.

06:45 Serija eksplozija jutros potresla Odesu

Serija eksplozija potresla je jutros lučki grad Odesu na jugu Ukrajine, a iznad nekih delova grada može se videti gust dim.

Woken in Odessa by a series of loud explosions, that appear to come from various locations across the city. The air raid warnings are now sounding again, having first gone off at 0430.