MAJKA GA OSTAVILA, OTAC POGINUO: Mladić godinama živeo u paklu, a onda je na ulici sreo njih!

Detinjstvo bi svakom čoveku trebalo da bude najlepši period. Nažalost, sudbina ovog mladića, odlučila je da ga suoči sa patnjom života još na samom njegovom početku.

– Imam 16 godina. Majka me je ostavila u bolnici nakon što me je rodila i nikada me u naručje nije uzela. Mnogi mi govore da sam kopile, što na neki način i jesam. Međutim, moj otac iako je imao samo 17 godina kada sam ja rođen, za razliku od moje mame, nije bežao od mene, nego je odlučio da me zadrži pored silnih pritisaka od strane porodice, rodbine pa i prijatelja.

– Govorili su mu da treba da me isto kao i moja majka, ostavi i da u dom. Borio sa kao lav protiv svih i konačno kada je uspeo, par dana pre mog četvrtog rođendana je doživeo saobraćajnu nesreću i na mestu ostao mrtav. To je značilo za mene ono neizbežno, odmah sutradan očevi roditelji, moji baka i deka su me dali u dom i dugogodišnji trud mog oca je u jednoj sekundi propao. Usledile su godine patnje, poniženja, bola i plača, da bih pre par dana “naleteo” u gradu na mog dedu i moju baku koji su me dali u dom.

Ovaj momak je u svojoj ispovesti podelio i dilemu sa kojom se suočava od tog događaja.

– U trenutku su zanemeli kada su me videli, kako kažu potpuno sam isti kao moj tata, njihov sin. Od tada me svakodnevno zovu, mole da se vratim i da živim kod njih, da im oprostim, jer u meni vide ono što su prerano izgubili. Stvarno ne znam da li treba da im oprostim, mnogo nepravde su mi naneli – podvukao je on.

