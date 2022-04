SLUČAJ KOJI JE POTRESAO ENGLESKU! Gitarista indi benda oteo 18-godišnju devojku, ubio je i bacio njeno telo na obližnju plažu

Kodi Okland (24) rekao je sudu da je ubio Bobi En Meklaud i onda bacio njeno telo na obližnju plažu krajem novembra.

Okland, koji nije poznavao devojku, odeo ju je nekoliko dana ranije, dok je išla da se nađe sa svojim dečkom.

Gitarista je namamio devojku u svoj automobil, gde ju je pretukao tupim predmetom, a potom sakrio u šumi na obližnjoj plaži.

Nestanak 18-godišnjakinje podigao je lokalnu zajednicu na noge i posle nekoliko dana Okland je otišao do policije i priznao ubistvo.

