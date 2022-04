DŽONSON SE OBRATIO NA RUSKOM: 'PREDSEDNIK VAM JE RATNI ZLOČINAC!' Pljuje po Putinu i traži podršku ruskog naroda (VIDEO)

Britanski premijer Boris Džonson uputio je danas video poruku Rusima u kojoj navodi da gradjani te zemlje zaslužuju da "znaju istinu" o zločinima počinjenim u Ukrajini od početka ruske invazije.

- Ruski narod zaslužuje istinu, vi zaslužujete činjenice - rekao je Džonson na ruskom na početku kratkog video snimka objavljenom na društvenim mrežama.

Britanski premijer, koji je potom nastavio na engleskom, rekao je da su izveštaji iz Ukrajine o zverstvima koja se pripisuju ruskoj vojsci u Buči, Irpinu i drugde u Ukrajini "užasnuli svet".

Ti snimci i fotografije su "toliko šokantni i strašni da nije ni čudo što vaša vlada pokušava da ih sakrije od vas. Vaš predsednik (Vladimir Putin) zna da kada biste mogli da vidite šta se dešava, ne biste podržali ovaj rat", rekao je Džonson.

Boris Johnson addressed the #Russians in connection with the tragedy in #Bucha and accused #Putin of committing war crimes. pic.twitter.com/njNnUeNf2G