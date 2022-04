NAJTUŽNIJI VIDEO BAJDENA - 'UNIŠTIO' GA OBAMA! Pokušavao da privuče pažnju, a onda su ga PONIZILI kao nikada do sada!

Nagledali smo se raznih snimaka predsednika SAD Džoa Bajdena (79) zbog kojih je bio predmet šala i prozivki na društvenim mrežama, ali najnoviji video iz Bele kuće je možda i najbrutalniji do sada.

Bajden, nekadašnji potpredsednik Baraka Obame (60), pozvao je bivšeg predsednika da prvi put od završetka svoh mandata poseti Belu kuću kako bi proslavili 12 godina njegove zdravstvene organizacije "Affordable Care Act", poznatije kao "Obamacare". Ali, ono što definitivno nije očekivao da će se dogoditi je veliko poniženje koje su mu priredili prisutni - uključujući njegove najbliže saradnike i Obamu lično.

I dok je u početku okupljanje teklo po planu i veselo, nakon Obaminog govora u kojem je u šali rekao da mu se "pridružio potpredsednik Bajden", kao i da su se "dogodile određene promene u proteklih pet godina", da bi se na kraju opet zahvalio "potpredsedniku Bajdenu", što je izazvalo smeh u celoj sali i aplauz.

A, ako ste mislili da je ovo neprijatno, najgore je tek usledilo...

Nakon Obaminog "šaljivog" govora, na snimku se može videti kako se bivši predsednik nasmejano rukuje sa fanovima i drugim političarima, dok Bajden "luta" okolo sa zbunjenim izrazom na licu, dok ga svi ignorišu i niko i ne razgovara sa njim!

Poor Biden!

Nobody gives a shit about him.#JoeBiden pic.twitter.com/1Nl6ek6L5r