RUSKI EKSPERT UBEĐEN: Nikada neće slomiti Putina – evo i zašto!

Ivan Timofejev, jedan od vodećih eskperata ruske spoljne politike objavio je tekst u kom objašnjava zašto Zapad nikad neće slomiti Rusiju.

Na početku teksta koji je prenela Raša tudej, on podseća da je prošlo mesec dana od kako su Rusiji nametnute sankcije, čija je karakteristika da su one istorijski posmatrano, bez presedana.

”Sve ključne ruske industrije su napadnute, a sve ruske rezerve u inostranstvu su zamrznute. Takođe, teške sankcije nametnute su i tehnološkom i industrijskom sektoru”, naveo je Timofejev u tekstu koji je preneo B92.

A sve se to odigralo, kako ističe, u veoma kratkom vremenskom periodu, a jedina slična situacija sa ovom današnjim Rusiji se dogodila još samo jednom – nakon revolucije 1917.

Ono što je simptomatično je da, ocenjuje Timofejev, zapadne korporacije i kompanije praktično trče ispred političara u vezi uvođenja sankcija.

"Kompanije su ranije ostajale van politike, a sada se bojkotuju i oni ruski sektori koji nisu zvanično pod sankcijama", kaže ruski spoljnopolitički ekspert.

Sve se to, kaže on, pretvara u kulturu "ukinuti Rusiju" - u okviru koje se ukida i sankcioniše sve što je rusko.

Sve će to naravno jako uticati na rusku ekonomiju, koja će pretrpeti ogromne gubitke, doći će inflacija, pašće produktivnost, oslabiće se tehnološko napredovanje... Svi efekti sankcija će trajati i postajaće sve gori, posmatrano na srednjeročnom i dugoročnom nivu, navodi on dalje.

Ali, sankcije nemaju ili imaju malo efekta na Putinovu politiku. Moskva jednostavno ne veruje da će bilo šta Zapad naterati da povuče sve kazne koje je nametnuo Rusiji.

“Možemo očekivati da će Zapad u nekom momentu olabaviti te sankcije, ali kako bi ublažile uticaj koje one imaju na njiihove ekonomije. Istorijski posmatrano, svi znamo da restrikcije nametnute velikim nacijama ne uspevaju da nateraju te nacije da promene svoj kurs", istuče Timofejev.

Takođe je, smatra on, teško za očekivati da će te sankcije naterati ljude da izađu na ulice i svrgnu Putinov režim.

"Tačno je da će efekat sankcija biti takav da će srednja klasa pasti na nivo nižeg sloga, I da će najniži slojevi preći u društva ispod granice siromaštva, ali isto to društvo će uglavnom kriviti Zapad, a ne Kremlj", objašnjava Timofejev.

To znači da je situacija takva da – što se više sankcija uvede Rusiji to će dovesti do još većeg antizapadnog raspoloženja. Jer, ljudi nikada neće prihvatiti to da su kažnjeni jednostavno zbog toga što su Rusi, bez obzira šta oni mislili o situaciji u Ukrajini, objasnio je on.

Timofejev navodi i da ovo nije kraj uvođenju restrikcija Rusiji, dodajući da će ih biti još, ali napominje i jednu važnu stvar – žrtve ovoga svega su obični Rusi i Ukrajinci. "Svaki vojni sukob se mora zaustaviti i rešiti, jer su životi i budućnost tih ljudi važniji od bilo kakvih sankcija ili političkih ambicija", zaključuje on.

Autor: