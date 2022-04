SPREMITE SE, RAT BI MOGAO DA TRAJE GODINAMA, UPOZORAVA ŠEF NATO: Putin nije odustao od zauzimanja cele Ukrajine!

"Moramo da budemo realni. Rat može da traje dugo, nekoliko meseci ili čak godinama. Zbog toga moramo da budemo spremni na dug put, kako u pogledu podrške Ukrajini, tako i u zadržavanju sankcija i jačanju naše odbrane", rekao je Stoltenberg novinarima u Briselu uoči početka sastanka šefova diplomatija zemalja članica Alijanse.

Generalni sekretar NATO-a je rekao da ne postoje indikacije da je Putin promenio svoj cilj o kontroli cele Ukrajine.

"We have seen no indication that President Putin has changed his ambition to control the whole of Ukraine"



