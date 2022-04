SKANDAL NA UTAKMICI! Dečaci prebili sudiju: Nesrećni čovek završio u bolnici (VIDEO)

Skandalozan video snimak iz Amerike obišao je planetu. Na video zapisu se vidi kako je nekoliko dečaka ušlo na teren nakon utakmice i napalo sudiju. Od početka se videlo da se nesrećni čovek neće lepo provesti i sam je krenuo da se povlači, kako bi izbegao probleme, ali nije uspeo.

Nakon košarkaškog meča dve srednje škole u Americi, sudija je završio u bolnici zbog ozbiljnih povreda.

Y'all these bad ahh kids got off on the referee 😐 Why the other refs ain't help tho pic.twitter.com/FGXhxqFDer