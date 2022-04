NOVI ŽESTOK UDARAC ZA RUSIJU! UN donele odluku: IZBACUJU JE IZ SAVETA ZA LJUDSKA PRAVA (FOTO)

Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je u četvrtak suspenziju Rusije iz Saveta za ljudska prava. Među onima koji su glasali protiv rezolucije bili su Belorusija, Kina, Severna Koreja, Iran i Sirija.

Da bi Rusija bila suspendovana iz Saveta UN za ljudska prava, sa sedištem u Ženevi, potrebna je dvotrećinska većina. Ukupno 193 članica Generalne skupštine UN pozvane su na glasanje za ili protiv, pošto se uzdržani neće uzimati u obzir. Za tu meru glasalo je ukupno 93 poslanika, dok je 24 bilo protiv, a 58 uzdržano.

Američka ambasadorka pri UN-u Linda Tomas-Grinfild ocenila je da Rusija ne treba da bude u Savetu UN za ljudska prava jer bi mogla da to telo koristi kao propagandno oruđe da bi izražavala zabrinutost o ljudskim pravima.

- Svakodnevno vidimo izveštaje o njenoj (ruskoj) nezainteresovanosti za ljudska prava. Učešće Rusije u Savetu UN za ljudska prava je farsa. To šteti kredibilitetu Saveta i UN-a u celini - dodala je ambasadorka.

