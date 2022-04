DRAMA NA KAPITOL HILU: Kongresmen krenuo na glasanje i UJELA GA LISICA - Napala još devetoro ljudi! (FOTO+VIDEO)

Bera je rekao da je osetio da ga je nešto udarilo s leđa dok je hodao u blizini jedne od poslovnih zgrada Senata. Okrenuo se i krenuo kišobranom da se odbrani misleći da je reč o manjem psu, ali je ostao u šoku kad je shvatio da ima posla sa lisicom.



Kako je rekao kongresmen, susret je trajao oko 15 sekundi, ali ga sad čeka serija od 4 vakcine protiv besnila. Slučajni prolaznik je povikao da upozori druge, a lisica je pobegla dok su policajci američkog Kapitola dotrčali na lice mesta.



Bera, koji je po struci lekar, pregledao je telo da vidi ima li rana od ugriza lai je našao samo ogrebotine, tako da je konsultovao lekara sa Kapitola, koji mu je rekao da ne rizikuje i da se primeni tretman.

"Rekao bih da je to najneobičniji dan na Hilu u poslednjih 10 godina“, rekao je Bera o svom iskustvu.

Naravno, bilo je mnogo šaljivih referenci na račun Foks (lisica) Njuza u utorak, ali su zvaničnici bili veoma ozbiljni kada su upozorili kongresmene i zaposlene na Hilu jer je bilo više prijavljenih susreta sa lisicom. Kako su istakli, životinjama ne treba prilaziti.



U upozorenju je navedeno da postoji mogućnost da postoji nekoliko jazbina za lisice na teritoriji Kapitola i da će osoblje za kontrolu životinja nastojati da uhvati svaku koju pronađe.

The fox that bit several people near the U.S. Capitol on Monday was “humanely euthanized” for rabies testing. Officials say they are still working out the next steps for the fox kits. https://t.co/L8JRFwfcyi pic.twitter.com/EvluV3kuec