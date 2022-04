ZELENSKI ZASENIO KADIROVE ČIZME OD 1.250 EVRA: Svi pričaju o PATIKAMA ukrajinskog lidera, nastala OPŠTA POMAMA za njima! (FOTO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zasenio je jednostavnim patikama skupe dizajnerske čizme u kojima se pojavljuje čečenski lider Ramzan Kadirov.

Vođa Čečenije, Ramzan Kadirov izazvao je bes na društvenim mrežama zbog vojnih čizama iz Pradine kolekcije za 2019. godinu, a cena im iznosi oko 1.250 evra.

Uzor mu je očigledno ruski predsednik Vladimir Putin, koji takođe voli skupe krpice, pa za odlazak u prirodu bira odeću koja košta čak 22.000 kuna. Pažnju je privukao i nedavno kada se pojavio na stadionu u jakni od 90.000 kuna tokom proslave pripajanja Krima.

Kadirov je često na meti zbog njegovog odnosa sa ruskom predsednikom, a zovu ga i "Putinov pas". Odnos Kadirova i Putina seže decenijama unazad, do vremena drugog čečenskog rata kasnih 90-ih. Kako je bledela vladavina Borisa Jeljcina, u Kremlju su pojedinci želeli da uzdignu Putina, tada bivšeg člana KGB-a, kao njegovog naslednika. Upravo je otac Kadirova pomogao da se ojača Putinov imidž "opasnog" momka.

Chechen dictator Kadyrov spoke to the Chechen security forces in Prada Monolith boots.



He is expected to deploy forces to Ukrainian cities.



Devil indeed wears Prada pic.twitter.com/Kt2eYLm4CF