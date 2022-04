'NAŠE MISLI I MOLITVE SU SA ŽRTVAMA' Teroristički napad u Tel Avivu, IMA MRTVIH! 1.000 policajaca traga za napadačem (VIDEO)

Dve osobe su ubijene, a dvanaest povređeno u terorističkom napadu u centru Tel Aviva, prenosi "jpost". Do napada je došlo u ulici punoj restorana i barova, na nekoliko lokacija, navodi Jerusalem post. Kako se navodi, pretpostavlja se da je reč o terorističkom napadu.

Kobi Brin, šanker u jednom baru, rekao je da je video haos koji se odvijao blizu njegovog radnog mesta.

"Bilo je ludilo, odjednom sam video talas ljudi napolju kako beže."

Dimiter Cančev, ambasador EU u Izraelu tvitovao je da je "duboko zabrinut" izveštajima o terorističkom napadu u Tel Avivu.

