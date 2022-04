AVION SLETEO S PISTE, OTPAO MU REP: Aerodrom zatvoren!

Zbog toga je aerodrom "Huan Santamarija" bio zatvoren na neko vreme.

Vazduhoplovni operater "Aeris" saopštio je da je aerodrom, koji se nalazi u predgrađu glavnog grada San Hozea, otvoren u 15.30 po lokalnom vremenu u četvrtak, nekoliko časova ranije nego što se očekivalo, pošto je prethodno do incidenta došlo oko 10 sati pre podne, preneo je Rojters.

Incident je uticao na pomeranje plana letenja za 8.500 putnika, kao i 57 putničkih i kargo letova.

LATEST: A Boeing 757 cargo jet operated by DHL broke in two after skidding off the runway at Juan Santamaria International Airport in Costa Rica, according to Airlive https://t.co/ajWuayuibN pic.twitter.com/FQPcqBszd6