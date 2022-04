UZNEMIRUJUĆE! Ovo je trenutak pada aviona - Boing se prepolovio! (VIDEO)

- Avion je trebalo da ode u Gvatemalu kada je došlo do kvara u hidrauličnom sistemu, rekao je Luis Miranda Munjoz, zamenik direktora civilne avijacije Kostarike.

1999 built DHL Aero Expreso B757-27APCF aircraft did an emergency landing receiving substantial damages at Juan Santamaría International Airport (SJO),followed by takeoff and a 25 minutes holding pattern from the same airport on 7th April.

