SRBIN POGINUO NA FRONTU U UKRAJINI! Stefanu ovo nije bio prvi put na RATIŠTU - brat podelio EMOTIVNU poruku! (FOTO)

Srpski državljanin Stefan Dimitrijević poginuo je na frontu u Ukrajini, a prema podacima Radija Slobodna Evropa (RSE) on nije jedini iz Srbije koji se nalazi na ratištu u toj državi.

Informaciju je 7. aprila potvrdio njegov brat na društvenim mrežama, koji se u objavi i oprostio od njega.

- Nadam se da ću dočekati njegov kovčeg i da ću ga sahraniti na ruskom groblju u Beogradu, jer smatram da bi on tako želeo, da bude blizu kuće, a na groblju zemlje za koju je dao svoj život - piše u objavi.

Kako se deli na Telegram kanalima, gde se vest najpre proširila, Dimitrijević je početkom aprila poginuo na frontu kod Luganska na istoku Ukrajine.

Iz Ministarstva spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa (RSE) kažu da ne poseduju nikakve informacije o Dimitrijeviću – niti da je otišao u Ukrajinu, niti da je poginuo.

