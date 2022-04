STALA PORED LEŠEVA I ZANEMELA OD ŠOKA: Fon der Lajen se zgrozila kada je ugledala tela umotana u plastične kese (VIDEO)

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, stigla je u Buču, grad u blizini Kijeva gde se navodno dogodio najveći masakr u ratu u Ukrajini. Šefica Evropske komisije u neverici je gledala plastične kese u kojima su bila tela civila.

- Ovde se dogodilo nešto nezamislivo, Putinova vojska je pokazala svoje okrutno lice - rekla je uznemireno Fon der Lajen pre nego što je zapalila sveću u znak počasti poginulim civilima.

Fon der Lajen je, u panciru, rekla novinarima u Buči da će Evropska unija učiniti sve da pomogne Ukrajini da preduzme "neophodne korake“ ka članstvu u EU, kako je zatražio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Videli smo bezobzirnost i ravnodušnost kojom su zauzeli grad. Ceo svet tuguje sa Bučanima i oni su ti koji ... brane granice Evrope, brane čovečanstvo, brane demokratiju i zato smo mi sa njima u ovoj važnoj borbi - rekla je ona.

Predsednica Evropske komisije i najviši diplomata EU, Žozep Borelj sastaće se u Kijevu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim kako bi pružili finansijsku i moralnu podršku prestonici. Putujući vozom od Brisela do Kijeva, Borelj je rekao novinarima da je poseta signal da "Ukrajina kontroliše svoju teritoriju“ i da njena vlada funkcioniše.

- Ukrajina nije zemlja koja je potčinjena i okupirana. Još uvek postoji vlada (koja) prima ljude spolja i možete putovati u Kijev - rekao je Borelj, dodajući da se nada da će EU Kijevu ponuditi još 500 miliona evra u narednom periodu.

