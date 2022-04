CRNA UDOVICA! Ubila supruga otrovanim karijem koji mu je servirala za rođendan, sada bi, posle 19 godina mogla da bude slobodna

Dina Tompson iz Devona osuđena je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva supruga Džulijana Veba na njegov 31. rođendan. Tompson (61) koja je bila tri puta u braku i optužena je za bigamiju i prevaru, idućeg meseca će se pojaviti pred Odborom za uslovne kazne.

Kako prenose ostrvski tabloidi, Tomspon je u junu 1994. godine izdrobila antidepresive u Vebovo omiljeno jelo i poslužila mu ga uz piće u koje je sipala aspirin.

Istina o smrti Džulijana Veba izašla je na videlo tek sedam godina kasnije kada je njegovo telo ekshumirano pošto je Tompsonova 2000. oslobođena optužbe za pokušaj ubistva trećeg supruga Ričarda Tomspona koga je premlatila bejzbol palicom tokom seksa.

Dena Thompson may tempt you to bed, but only to murder you and claim your life insurance. Another Devious Woman I felt should get a mention #horrorcommunity #horrorfam pic.twitter.com/bQSewkDXFc