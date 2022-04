(UŽIVO) 47. DAN RATA U UKRAJINI: RUSKA VOJSKA ĆE OKRUŽITI 100.000 UKRAJINSKIH VOJNIKA, EU ŠALJE ORUŽJE KIJEVU

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini danas je ušla u 47. dan. Ukrajina je juče zvanično zabranila sav uvoz iz Rusije, jednog od njenih ključnih trgovinskih partnera - pre izbijanja rata - sa godišnjim uvozom vrednim oko 6 milijardi dolara.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski razgovarao je telefonom sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcem o mogućnosti uvođenja dodatnih sankcija Rusiji. Dodao je da je u razgovoru bilo reči i o novoj odbrambenoj i finansijskoj podršci njegovoj zemlji.

Savetnik ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak izjavio je da će se predsednik Vladimir Zelenski verovatno sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom tek nakon, kako je rekao, očekivane velike bitke za istočni Donbas.

Na konferenciji za štampu savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džek Saliven rekao je da američki predsednik Džo Bajden u ovoj fazi sukoba u Ukrajini ne planira da poseti Kijev, ali da postoji mogućnost da će u budućnosti posetiti ovaj grad.

Sa druge strane austrijski kancelar Karl Nehamer danas će otputovati u Moskvu kako bi se direktno sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a glavna tema njihovog razgovora biće situacija u Ukrajini.

17.56 Ruska vojska će okružiti 100.000 ukrajinskih vojnika

U toku su pripreme da se okruži najveća grupa ukrajinske vojske, saopštio je portparol narodne milicije DNR Eduard Basurin.

"Prema preliminarnim informacijama, grupa broji od 90-100.000 vojnika. To je najsposobniji deo vojske u ovom trenutku u Ukrajini", rekao je Basurin novinarima.

On je saopštio da se ova grupa nalazi na teritoriji koja se proteže južno od Donjecka, do Slavjanska. Dužine fronta je oko 200 kilometara i dubine do centralne Ukrajine.

17.20 Ovo nije prijateljska posta

Austrijski kancelar Karl Nehamer nakon razgovora sa Putinom: Ovo nije bila prijateljska poseta

17.13 EU šalje oružje Ukrajini

Šefovi diplomatija država-članica EU dogovorili su se da nastave pružanje vojne pomoći Ukrajini, između ostalog, povećavajući isporuke naoružanja zbog straha od eskalacije ratnih dejstava na istoku zemlje, saopštio je evropski šef diplomatije Žozep Borelj na kraju sastanka u Luksemburgu.

Po njegovim rečima, "potrebno je usredsrediti napore za povećanje odbrambene sposobnosti Ukrajine. To je sada važnije od sankcija Rusiji".

"Kako bismo pomogli Ukrajini da se brani, treba da povećamo isporuke oružja", objasnio je Borelj.

16.28 Ukrajinci digli u vazduh branu u Svjatogorsku

Ukrajinski ekstremisti su digli u vazduh branu u Svjatogorsku, severno od Slavjanska, Donjecka oblast, saopštio je portparol Narodne milicije DNR Eduard Basurin.

Potopljene su kuće.

Kako se navodi, razlog tome je da se zaustavi napredovanje ruske vojske.

Oni su upozorili da će doći u vazduh još jednu branu - u Svetlodarsku ako ruska vojska nastavi sa napredovanjem.

16.19 Luka Marijupolja prešla pod kontrolu DNR

Šef Donjecke narodne Republike Denis Pušilin saopštio je da je luka Marijupolja prešla pod kontrolu DNR.

Glavni otpor ukrajinskih militanata koncentrisan je na teritoriji fabrika "Azovstalj" i "Azovmaš". Nakon što se uništi artiljerijsko naoružanje biće doneta odluka kako da se isteraju ekstremisti iz tih objekata.

16.15 Ekonomija Ukrajine će ove godine pasti za 45 odsto, predviđa Svetska banka.

Ranije je Ministarstvo ekonomije Ukrajine saopštilo da država nije dobila 54 milijardi dolara kapitalnih investicija zbog ruske operacije, dok će njen BDP ove godine izgubiti minimum 112 milijardi dolara, ili oko 50 odsto.

13.12 - Putin danas sa Nehamerom

Ruski predsednik Vladimir Putin i austrijski kancelar Karl Nehamer sastaju se danas u Moskvi. Nehemar je najavio da, iako su šanse male, želi da se u razgovoru sa Putinom založi za okončanje rata u Ukrajini. On je, ranije, kazao da je inicijativa za sastanak sa Putinom, potekla od njega lično, i da je susret ugovorio još pred posetu Ukrajini.

12.53 - Litvanski reditelj dokumentarnih filmova Mantas Kvedavaričijus ubijen je u Mariupolju

On je stradao kada su na njega pucale ruske snage, objavila je Evropska federacija novinara (EFJ), a prenosi Udruženje novinara Srbije.

Međunarodna i Evropska federacija novinara (IFJ i EFJ) su osudile njegovo ubistvo i zahtevale da se novinarima obezbedi da slobodno rade svoj posao. Prema njihovim informacijama, ruski vojnici su pucali na automobil režisera dok je pokušavao da napusti Mariupolj.

Mantas Kvedavaričijus bio je poznat po nagrađivanim dokumentarcima "Mariupolis" i "Barzakh".

12.00 - Zelenski: Desetine hiljada ljudi ubijeno u Marijupolju

Desetine hiljada ljudi verovatno je ubijeno u ruskim napadima na grad Marijupolj na jugoistoku Ukrajine, tvrdi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. U video obraćanju južnokorejskim poslanicima, ukrajinski lider je rekao da je "Marijupolj uništen, ima na desetine hiljada mrtvih, ali čak i uprkos tome, Rusi ne zaustavljaju ofanzivu".

11.07 - Zelenski: Rusija koncentrise mnostvo vojnika za novu ofanzivu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija koncentriše desetine hiljada vojnika za novu ofanzivu. Zelenski je u obraćanju južnokorejskom parlamentu rekao da Rusija neće stati dok ne bude primorana, prenosi Rojters. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je u Donbasu već pokrenuta nova ofanziva.

10.45 - Kadirov najavio ofanzivu i na Kijev

Ramzan Kadirov, šef ruske republike Čečenije, izjavio je rano jutros da će ruske snage krenuti u ofanzivu i to ne samo na opkoljenu luku Mariupolj, već i na Kijev i druge ukrajinske gradove.

10:00 Rusi uništili ukrajinski S-300 u Donbasu

Ruske oružane snage uništile su u Donbasu visokopreciznim raketama „Kalibar“ protivvazdušnu raketnu bateriju S-300 dovezenu iz Evrope, saopštio je portparol ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.

09:55 Otkriveni detalji susreta Putina i Nehamera

09:45 Američki stručnjak: Naredne tri nedelje odrediće ishod sukoba u Ukrajini

09:40 Borelj: Uvođenje dodatnih sankcija EU Rusiji je opcija

Šef diplomatije EU Žozep Borelj izjavio je danas da postoji opcija uvođenja dodatnih sankcija Evropske unije Rusiji.

Borelj je to rekao odgovarajući na pitanje da li je EU spremna da razmotri ruski naftni embargo kao odgovor na rusku vojnu operaciju u Ukrajini.

- Sankcije su uvek na stolu - rekao je on novinarima uoči sastanka sa ministrima spoljnih poslova EU u Luksemburgu, prenosi agencija Rojters.

09:20 DNR: Oslobođeno 80 odsto luke u Mariupolju

Oslobođeno je 80 odsto luke u Mariupolju, izjavio je danas zamenik načelnika Narodne milicije samoproglašene Donjecke Narodne Republike Eduard Basurin.

- Luka je oslobođena 80 odsto, ali i dalje ima otpora - rekao je Basurin za TV kanal "Rusija 24", upitan o situaciji u Marijupolju, prenosi agencija TAS S.

Dodao je da ostali pokušavaju da odu u tvrđavu u gradu Azovstalj.

09:00 Velika Britanija: Rusija bi mogla da koristi fosfornu municiju u Mariupolju

Velika Britanija je upozorila na moguću upotrebu fosforne municije od strane Rusije jer se intenziviraju borbe za opkoljeni ukrajinski grad Mariupolj.

08:20 London: Rusija nastavlja sa granatiranjem ciljeva u Donbasu

Rusko granatiranje se nastavlja u oblastima Donjecka i Luganska, a ukrajinske snage su odbile nekoliko napada koji su rezultirali uništenjem ruskih tenkova, vozila i artiljerijske opreme, objavilo je danas ministarstvo odbrane Velike Britanije.

Prethodna upotreba fosforne municije ruskih snaga u regionu Donjecka takođe povećava mogućnost da se takvi napadi fosfornim granatama ponove i u Mariupolju, jer se borbe oko tog grada intenziviraju, saopštila je britanska vojna obaveštajna služba.

U izveštaju se navodi da kontinuirano oslanjanje Rusije na nenavođene projektile u velikoj meri povećava rizik od daljih civilnih žrtava.

Rojters nije mogao odmah da proveri tačnost podaataka navedenih u izveštaju britanske vojne obaveštajne službe

06:40 Kadirov najavljuje široku ofanzivu ruskih snaga u Ukrajini

Ramzan Kadirov, šef ruske republike Čečenije, izjavio je rano jutros da će ruske snage krenuti u ofanzivu i to ne samo na opkoljenu luku Mariupolj, već i na Kijev i druge ukrajinske gradove.

- Biće ofanziva i to ne samo na Mariupolj, već i na druga mesta, gradove i sela - rekao je Kadirov u video snimku objavljenom na njegovom Telegram kanalu, prenosi Rojters.

06:30 Kličko: "Povlačenje Rusa ne znači da su odustali od Kijeva"

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko smatra da povlačenje ruskih snaga iz Kijeva ne znači da su odustali od želje da zauzmu prestonicu.

Kako prenosi Ukrinform, Kličko je to rekao u intervjuu za američku televiziju ABC, koji je dao zajedno sa svojim bratom Vladimirom.

- Činjenica da se neprijatelj povukao iz Kijeva ne znači da je odustao od želje da zauzme prestonicu - istakao je Kličko i dodao da je stoga nemoguće isključiti sledeći pokušaj ruskih snaga da zauzmu Kijev za dva dana, prenosi Tanjug.

Autor: