RUSIJA SUMNJA U HAPŠENJE PUTINOVOG KUMA! 'Sve treba proveriti!'

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je večeras da je potrebno proveriti informacije o hapšenju ukrajinskog političara Viktora Medvečuka pre iznošenja bilo kakvih komentara, prenosi Interfaks.

"Video sam Medvedčuka. Ne mogu da kažem koliko je ovo tačno. Bilo bi pogrešno reći nešto bez ikakve potvrde", rekao je Peskov novinarima, komentarišućii informacije o pritvaranju Medvedčuka.

No traitor will escape punishment, says the SBU.

Medvedchuk was under house arrest when the Russian invasion began on 24 February. 4 days after that, he fled and went into hiding. The Ukrainian Intelligence spent a lot of time and resources chasing him…https://t.co/wEOgeI5WKM pic.twitter.com/X67k9WAn2x