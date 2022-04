Komrakov: KAKO RUSI I UKRAJINSKI NEONACISTI POSTUPAJU SA ZAROBLJENICIMA?

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Ukrajinski marinci iz 36. zasebne brigade predali su se u Mariupolju. Njih 160. Prethodno su pokušali – opkoljeni unutar metalurškog kombinata „Azovstalj“ – da se probiju na sever. Sa 30 oklopnih vozila i druge vojne tehnike, ali su zaustavljeni artiljerijskom vatrom, pa je veći deo izginuo, a ostatak se razbežao. Nije im pomoglo ni što su na tim vozilima bili ispisali Z i V, slova koja su zaštitni znak ruskih snaga. Pre predaje su marinci iz 36. brigade objavili „oproštajno pismo“ u kojem su optužili vojni vrh da ih je ostavio bez podrške.

Napisali su (pola na ukrajinskom, a pola na ruskom) i ovo: „Branili smo Mariupolj 47 dana. Bombardovani smo iz aviona, gađani artiljerijom, iz tenkova i drugog naoružanja. Samo jednom smo dobili 50 granata od 122 mm, 20 mina i nešto dobijeno sa Zapada…Bez municije se ne može ratovati, pa nas je neprijatelj postepeno saterao u Azovstalj. Opkolio nas je i drži nas stalno pod vatrom, a sada pokušava da nas uništi. Više od mesec dana smo se borili bez dopune municije, bez hrane, bez vode, gotovo lapćući iz lokava i umirali u grupama. Ranjenici čini bezmalo polovinu brigade. Izginula nam je sva pešadija, pa su puške u ruke uzeli i artiljerci, PVO-nišandžije, čak i vozači, kuvari i članovi orkestra. Sa nama više niko ne želi da komunicira, jer smo otpisani. Pošto više nemamo municije, čeka nas borbu prsa u prsa. Za neke smrt, a za neke zarobljeništvo“. Očigledno pogođen kritikom opkoljenih vojnika u Marijupolju, koji su objavili ovo pismo na društvenim mrežama predsednik Vladimir Zelenski je u najnovijem TV obraćanju naciji kazao da je sada jedan od glavnih zadataka deblokiranje Marijupolja. Kako to on misli da deblokira Marijupolj, nije objasnio, jer su ukrajinski vojnici okruženi na teritoriji "Azovstala", a u ostalim delovima grada ih više nema! Ruski vojnici, na snimcima koje je autor ovih redova imao prilike da vidi, prema ukrajinskim zarobljenicima, postupaju savesno i bez nasilja, ranjavanja i ubijanja. Ukrajinski neonacisti, banderovci i pripadnici puka Azov, naprotiv, pokazuju krvoločnu mržnju prema svemu što je rusko. Putem društvenih mreža video sam kako ovi fašisti namerno ranjavajuruske zarobljenike, pucajući im u koleno ili donje ekstremitete, kako bi ih što više mučili, pre nego ih ubiju. Takvih snimaka, uglavnom, nema na srpskim televizijama a pojedine su se, izborom informacija, uređivačkom politikom, otvoreno svrstale na stranu ukrajinskih neonacista, što je za svaku osudu. Naš REM, regulatorno telo za elektronske medije, ćuti, ne reaguje, ne kritikuje uređivačke politike onih televizija koje su „bolesno“ opsednute samo jednom stranom u ovom, surovom, ratu u Ukrajini. Nije ni čudno kada, siguran sam, 0,1% građana Srbije zna imena onih koji „sede“ u tzv. REMU. Izuzimam jednog člana, Radeta Veljanovskog, profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, koga narod pamti kako sa letvama u rukama, 5.oktobra 2000. godine, udara po zaposlenima u državnoj televiziji Srbije!

Porodice iz cele Rusije traže braću, očeve, sinove i muževe, vojnike koji su prestali da se javljaju svojim porodicama 24. februara, kada je Rusija započela vojnu operaciju u Ukrajini. U pozadini informacionog vakuuma u Rusiji, rodbina pokušava da sazna sudbinu nestalih vojnika i oficira putem sajtova i kanala Telegram aplikacije koje su napravili Ukrajinci. Često objave video snimaka i podaci o zarobljenicima dovode do maltretiranja rodbine. Zvanični podaci ruske i ukrajinske vojske o poginulima, ranjenima i zarobljenima značajno se razlikuju. Prvi video snimci o zarobljenicima počeli su da pristižu krajem februara. Na njima su vojnici iz različitih jedinica i formacija ruske armije. Od njih se tražilo da navedu svoje ime i datum rođenja, broj jedinice i svrha zbog koje se nalaze u Ukrajini. Bi Bi Si i nekoliko drugih medija su potvrdili identitet pojedinih pripadnika vojske kao i da je istina ono što su oni o sebi rekli pred kamerama. Ukrajina je 27. februara objavila kreiranje resursa „Traži svoje". Na sajtu su rođake ruskih vojnika pozvali da ostave podatke kako bi mogli da se uporede sa spiskovima zarobljenika i mrtvih. Dan kasnije ruske vlasti su blokirale sajt, a sakupljene prijave sa imenima i datumima rođenja vojnika prebačene su na Telegram kanal. Ukrajinska inicijativa „Traži svoje" održala je 1. marta, onlajn konferenciju na na Jutjubu. Voditelj je pokušavao da u direktnom prenosu pozove rođake, navodno zarobljenih i mrtvih vojnika, pokazao im je video snimke zatvorenika i dokumenta o mrtvima. On je ruske sagovornike ispitivao o reakciji na rusku invaziju na Ukrajinu, i da li rođaci vojnika nameravaju da nekako javno iskažu stav prema tome. Nije bilo onih koji su hteli da javno iznesu nezadovoljstvo, njegovi sagovornici su bili šokirani i na ponudu da nešto prenesu zatvorenicima odgovarali su jednom rečju.

Za to vreme Jevgenija Zavidija iz Čeljabinske oblasti već nedelju dana tražila je muža Dmitrija Zavidija. Dmitrij je 20. februara pozvao ženu da kaže da odlazi na vežbe, a zatim je nestao. Nisu se čuli telefonom. Jevgenija je napisala komentar na jednom od Telegram kanala o ruskim vojnicima u Ukrajini. Zavidiju su 1. marta pozvali nakon strima „Traži svoje" i rekli da su pronašli njenog muža.

„Ne mogu da budem sigurna da je to on, ali rečeno mi je da jeste. Kako mi je rečeno, on je ranjen, teško izgoreo, pokušavaju da mu spasu život", rekla je supruga tog vojnika za Bi Bi Si. Ne verujem ni u šta. Prošlo je dosta vremena." Čovek koji je zvao iz Ukrajine rekao je Jevgeniji da okupi druge supruge i majke vojnika i organizuje miting za zaustavljanje vojne operacije. „Da li ćete da poslušate ovaj savet?"- pitao je Ukrajinac. „Neću, odgovorila je. Na mene sada ništa ne može da utiče, dok se ja sama ne uverim., kategorična je Jevgenija Zavidija. Dok komandant jedinice ne nazove i kaže: „Čini se da si ostala sama.“ Petnaest sati posle prvog razgovora sa Bi Bi Sijem, Zavidija, u čijem je naručju vrištala petomesečna beba, odbila je da odgovara na detaljnija pitanja. „Kod nas je sve u redu", rekla je ona. „Muž mi se javio. Sve je u redu sa njim. Neću vam reći gde je."

U Kijevu se – iako im ne ide ni na jednom delu fronta – još uzdaju u zapadnu vojnu pomoć. Ohrabreni su saopštenjem Pentagona da zapadno naoružanje u Ukrajinu stiže sa 8-10 vojnih transportnih aviona dnevno i kamionskim konvojima. Ohrabreni su i time što je u Lavov stigla grupa francuskih vojnih stručnjaka i žandarma sa zadatkom da istraže „ruske ratne zločine“.

U Moskvi tvrde: da isfabrikuju optužbe protiv Oružanih snaga Rusije. Međutim, za američke marionete u Kijevu problemi i crni dani tek dolaze. Ukrajinci su se predali i u Harkovskoj oblasti. Faktički bez borbe i sa potpuno novim tenkovima. Čim su se suočili sa nadirućim Rusima, odmah su topovske cevi tenkova podigli uvis. U znak predaje. Za Ukre (ukrajinske neonaciste) je osetan gubitak i to što su ruske snage likvidirale jednog od vođa ukrajinskog dobrovoljačkog korpusa Desni sektor Tarasa Bobaniča koji je lično naređivao granatiranje stambenih četvrti Donjecka i Luganska.

