PREVRNUO SE AUTOMOBIL OBEZBEĐENJA AUSTRALIJSKOG PREMIJERA: Prebačeni su u bolnicu tokom izborne kampanje! (VIDEO)

Nesreća se dogodila u vreme dok su pratili premijera Skota Morisona u predizbornoj kampanji u Tasmaniji u pripremi za izbore 21. maja, navela je policija.

Vozilo je teško oštećeno ali povređeni bezbednjaci nisu životno ugroženi, navela je policija.



Morison je otkazao ostale predizborne skupove posle ove saobraćajne nesreće ali on nije povređen i nije bio učesnik u sudaru, saopšteno je iz njegove kancelarije.

