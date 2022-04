BAJDEN SE KANDIDUJE ZA REIZBOR 2024? Predsednik SAD misli da je on jedini koji može da pobedi Trampa

Izgleda da će se američki predsednik Džo Bajden kandidovaće se za reizbor 2024. godine.

Kako prenosi Hil, pozivajući se na dva anonimna izvora, Bajden je rekao svom starom šefu i bivšem predsedniku Baraku Obami da namerava da se kandiduje na predstojećim predsedničkim izborima.

Jedan izvor je rekao da Bajden "želi da se kandiduje i jasno daje svima do znanja“. Ne zna se kada je Bajden obavestio Obamu o svojim planovima, ali je moguće da se to dogodilo ranije ovoga meseca kada je Obama posetio Belu kuću kako bi obeležio donošenje Zakona o pristupačnoj nezi.

Predstavljajući svog domaćina, Obama ga je nazvao "potpredsednikom Bajdenom“ da bi onda uz osmeh rekao da je "to bila šala".

Bajden je bio potpredsednik Obami od 2009. do 2017. Postao je predsednik u trećem pokušaju, pobedivši Donalda Trampa 2020. godine. Sa 78 godina, Bajden je bio najstariji predsednik ikada inaugurisan. Ako ponovo pobedi, na početku svog drugog mandata imaće 82 godine.

Zbog brojnih kriza, od rata u Ukrajini, preko koronavirusa do inflacije, Bajdenov rejting je naglo pao. Većina posmatrača očekuje da će republikanci ponovo preuzeri Kongres novembru posle izbora na sredini mandata, ali je Bajden do sada vrlo jasno stavio do znanja da namerava ponovo da se kandiduje.

U septembru je objavljeno da su Bajden i njegovi saradnici obavestili saveznike da planira ponovo da se kandiduje. U decembru je Bajden rekao da će se kandidovati ako ostane dobrog zdravlja. Takođe je rekao da će Kamala Haris, njegova potpredsednica, ponovo biti na listi.

U decembarskom intervjuu za ABC Njuz, Bajden je rekao da bi Trampova kandidatura "povećala izglede da se kandiduje“.

U Briselu u martu, Bajden se ponovo osvrnuo na Trampa kada je rekao: "Na sledećim izborima, bio bih veoma srećan da se taj isti čovek bori protiv mene".

Tramp (75) priprema svoju treću kandidaturu za predsednika, piše Gardijan.

Jedan od izvora koji su razgovarali sa Hilom rekao je da Bajden "misli da je on jedini koji može da pobedi Trampa i da misli da u Demokratskoj stranci ne postoji niko drugi ko može da pobedi Trampa".

Godine 2020, Bajden je pobedio na demokratskim predizborima zahvaljujući podršci afroameričkih glasača i igranju na osećaj birača da je on zaista najbolja nada stranke da pobedi Trampa. Zanimljivo je da je Obama, bar ako je suditi po knjigama i reportažama o kampanji 2020, sumnjao u Bajdenovu pobedu.

Edvard-Ajzak Dovere, autor knjige Bitka za dušu: Unutar kampanja demokrata za poraz Trampa naveo je da je Obama je bio sumnjičav u vezi sa Bajdenovim izgledima. "Nije mislio da bi Bajden mogao biti dovoljno disciplinovan kandidat", dodao je on.

Dovere je takođe naveo da je Obama sumnjao u Bajdenovu izdržljivost, da nije bio siguran u njegovo samopouzdanje i da se brinuo da njegov potpredsednik ima „problema... da se poveže sa gomilom“.

No, takođe je citirao Džen Psaki, sada Bajdenovu sekretarku za štampu u Beloj kući, koja je rekla da je Obama "potcenio Bajdenove političke sposobnosti jer su imali tako različite stilove“.

