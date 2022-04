PERIĆEV SIN MOLIO VLASTI AUSTRALIJE: 'Ne puštajte ga iz zatvora posle 30 godina!' Sećanje na jezive batine i ubistvo majke!

Zloglasni ubica Mate Perić je 1995. godine ubio svoju partnerku u Pertu u Australiji, a sada bi u svojim 70-im godinama i posle gotovo 30 godina trebalo da bude pušten iz zatvora. Nakon toga trebao bi da bude deportovan u Hrvatsku.

Alen, jedan od njegova tri sina koji su preko noći ostali bez majke, ali i oca, za australijske medije je 2019. ispričao da je njegov otac Mate tokom odsluženja čitave kazne zarađivao iznajmljivanjem dva imanja u Balkati i Kevdaleu, predgrađu Petra.

Kako je dodao, Perić će sada moći da pristupi novcu koji je pasivno zaradio od imovine, što je za 27 godina sada skoro milion dolara.

Sin moli vlasti Australije da oca ne puštaju na slobodu.

"Nikad nije pokazao ni malo griže savesti za ono što je učinio, za traumu koju je naneo meni i mojoj braći, za štetu koju je naneo tolikim životima", rekao je u intervjuu za lokalni medij 2019. godine.

Perić je svoju ženu Danicu, majku svojih sinova ubio puškom za koju nije imao dozvolu. Upucao ju je četiri puta dok je sedela u autu.

Nakon što je 1995. osuđen za ubistvo, Perić je pet godina proveo na raznim sudovima pokušavajući da obezbedi da njegova tri sina nemaju pristup majčinoj imovini, prenosi Index.hr.

SEĆA SE JEZIVIH BATINA

Alen, koji sada ima 44 godine, ispričao je 2019. godine kako je izgledalo suočavanje za ocem nasilnikom kada je imao 16 godina.

"Probudili su me u mojoj sobi jezivi majčini krici, kako doziva moje ime. Zvala me je upomoć. Znao sam šta se dešava, ali sam lagano prišao vratim njihove sobe odakle me je dozivala. Pokucao sam na vrata i pitao da li je sve ok iako sam znao da nije ni blizu dobrog, a on mi je odgovorio besnim glasom da idem u svoju sobu" prisećao se Alen maltretiranja pijanog oca na udaljenoj farmi banana 1993. godine.

"Pokušao sam da otvorim vrata, ali on je bio svom težinom nslonjen na njih. Onda sam se zalete na kvaku svom svojom snagom i tako sam ih snažno gurnuo da sam ga prebacio preko sobe. Potom sam ga uhvatio u "medveđi zagrljaj" otpozadi i to je bilo dovoljno za mamu. Samo sam je viknuo da beži" seća se Alen.

"Zbog adrenalina samo imao dovoljno snage da ga zadržim i u glavi sam brojao sekunde kako bi mama mogla da pobegne iz kuće.

Na kraju je Mate uspeo da savlada svog sina, odvukao mladića nazad u jegovu sobu i bacio ga na krevet. Priklještivši ga i podižući stisnutu pesnicu, snažne graće mate je je rekao sinu koji je nedavno skinuo protezu "Platio sam da ti se isprave zubi, jednim udarcem sve ih izbijam“.

Međutim, Alen je znao da je skrenuo pažnju svog oca dovoljno dugo da njegova mama pobegne u 10 hektara veliku farmu banana koja je okruživala kuće gde je mogla da se sakrije negde u mraku.

"Bilo je to ogromno polje banana gde si mogao da bežiš i da se sakriješ, ali onda je on istrčao za njom".

Alen je tada zgrabio bejzbol palicu koju je napravio na času stolarije u srednjoj školi radi zaštite i „onda sam obišao farmu pokušavajući da pronađem mamu“.

U kući su bile dve puške i Alen nije znao da li su u rukama njegovog osvetoljubivog oca. Na kraju je mladić pronašao svoju histeričnu majku, izubijanu i u modricama, kako se krije među stablima banana.

"Sećam se da sam joj rekao: 'Ovo mora da se završi večeras. Ovo je poslednja noć da ovo trpiš. Ona je bila uplašena, oboje smo bili, ali je bila skamenjena, kao što možete zamisliti".

Alen je dodao da su takve scene bile često pred njim i njegova dva mlađa brata, a dodaje da su ga se svi plašili.

16 GODINA NIJE MOGLA DA MRDNE SA FARME BEZ NJEGOVE DOZVOLE

"Bio je nasilnik i uvek bi se iživljavao na mami ogromnim kožnim kaišem, a onda bi ostavio kaiš da leži pored samo bi uplašio nas ostale. Jednog dana mama je konačno smogla hrabrosti da sakrije kaiš, a onda je on pitao gde je. Kada je pokušala da mu se suprotstavi, to ga je samo još više razbesnelo, a onda ju je samo smrvio pesnicama" seća se Alen.

"Govorimo o nekome ko nije dozvolio svojoj ženi da dobije vozačku dozvolu do moje 14. godine, pa 16 ili 17 godina nije mogla da napusti farmu, nije smela nigde da ide bez njegove dozvole". Ali tu se nije zaustavilo.

U stvari, Mate nikada nije prestao da traumira svoju porodicu. Kada je na kraju pronašao svoju odbeglu ženu mesecima nakon što je pobegla iz Karnarvona sa svojim sinovima, pucao je u nju četiri puta dok je sedela na prednjem sedištu svog automobila, nedaleko od svoje kuće.

Na kraju je uhapšen nakon četvoročasovnog oružanog sukoba u kojem je pretio da će ubiti sebe i policajce.

Tri dečaka su praktično preko noći postala siročad.

POSETIO OCA U ZATVORU DVA PUTA

Nakon što je 1995. osuđen za ubistvo, Perić je proveo pet godina na raznim sudovima pokušavajući da osigura da njegova tri sina nemaju pristup imovini svoje majke.

I svake godine, 19. avgusta, Perić postavlja čitulju na klasifikovanim stranicama novina The Vest Australian izjavljujući ljubav svojoj mrtvoj ženi i da će se jednog dana „sresti na nebu“.

"Zlostavljao je našu majku 20 godina, ubio je, a onda nas je pet godina vukao po sudovima i stalno se vraćao na imovinska pitanja jer nije mogao to da prepusti“, rekao je Alen.

Don’t free my killer father: Alen Perich’s desperate plea over his dad Mate Perich’s release https://t.co/JIQofOePWv — Nicki Hide (@NickiHide) 24. март 2019.

"Iako je bio u zatvoru, i dalje je želeo da bude gospodar, da vuče sve konce, onaj koji kontroliše, a ne da se kaje".

Alen je pre mnogo godina pokušao da izvuče neki smisao svega iz svog oca.

"Dva puta sam ga posetio u zatvoru, jednom kada sam imao 19 godina i još uvek sam bio ljutit mladić, i hteo sam da ga pitam zašto je to uradio“, rekao je on.

"Bila je to greška, ali bio sam tako besan i ljut, a onda sam ga video dve nedelje pre nego što sam napunio 21, bilo je veoma bolno, i pitao sam ga: 'Možeš li samo da pustiš, da bismo svi nastavili sa našim životima, zar ne možeš reći advokatima da se povuku?'.

"Okrenuo se i ljutito me pogledao u oči i rekao: „Ne, nikad, ako ja tonem, svi tonete, ostaćete bez ičega".

"On je 25 godina uzimao kiriju od tih nekretnina i sada vrede milion dolara kojima će moći da pristupi u bilo kom trenutku iz Hrvatske" rekao je Alen.

Takođe veruje da bi njegov otac mogao da bude opasan i za "njegovu širu porodicu u Hrvatskoj "jer mislim da ni jednog minuta nije rehabilitovan”.