OVO SU KLJUČNI CILJEVI RUSKE VOJNE OPERACIJE: Kontrola nad Donbasom i jugom Ukrajine i kopeni koridor do Krima!

Druga faza specijalne operacije, ona je već počela, bukvalno pre dva dana, jedan od zadataka ruske vojske je da uspostavi punu kontrolu nad Donbasom i južnom Ukrajinom“, rekao je on.

Kontrola Oružanih snaga RF nad Donbasom omogućiće stvaranje kopnenog koridora do Krima, naglasio je Minnekajev.

„Ovo (kontrola nad Donbasom – napomena TASS) će obezbediti kopneni koridor za Krim, kao i uticati na vitalne objekte ukrajinskih vojnih snaga, crnomorske luke preko kojih se poljoprivredni i metalurški proizvodi isporučuju drugim zemlja“, rekao je zamenik komandanta.

„Kontrola nad Jugom Ukrajine je još jedan izlaz u Pridnjestrovlje, gde takođe postoje činjenice ugnjetavanja ruskog govornog stanovništva. Očigledno, mi smo sada u ratu sa celim svetom, kao što je bilo u Velikom otadžbinskom ratu, svi u Evropi, ceo svet je bio protiv nas. A sada ista stvar, nikada nisu voleli Rusiju“, dodao je on.

The deputy commander of Russia's Central Military District named the goals of the second stage of the invasion of Ukraine:



- establishing a control over the Donbas;

- land corridor to Crimea;

- establishing a control over the southern Ukraine and land corridor to Transnistria.