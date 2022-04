SAD ISPORUČILE SVOJE MIG-29 UKRAJINI! Avioni nisu u letnom stanju, ali biće korišćeni za rezervne delove i opravku!

Sjedinjene Američke Države saopštile su u sredu da su Ukrajini donirali dodatne borbene avione iz drugih zemalja osim SAD za dodatne delove, kji će omogućiti Ukrajini da podignu što više prizemljenih aviona u vazduh. Ovako je zvučalo zvanično saopštenje.

Međutim, kako to biva, pojedini mediji su to naravno iskrivili i saopštili da su SAD donirali borbene avione Ukrajini!

BREAKING: The Pentagon says that Ukraine has "received additional fighter aircraft" from countries other than the U.S. and "additional aircraft parts" that will allow Ukraine to get more planes in the air — Samuel Ramani (@SamRamani2) 19. април 2022.

Officially from the Ukrainian Air Force:

Ukraine has not been provided with any new aircraft.

It was provided with spare parts and components to enable more hardware for war. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) 20. април 2022.

A, onda oglasilo se i ukrajinsko ratno vazduhoplovostvo, koje je saopštilo da Ukrajina nije dobila nijedan novi avion, ali da je opremljena rezervnim delovima i komponentama koje bi omogućile da se njihovi avioni opreme za rat.

O čemu je zapravo reč, neko bi upitao? Šta se iza svega ovoga krije.

Naime, ispostavilo se da su Sjedinjene Države isporučile Ukrajini lovce MiG-29, koje su još 1997 godine kupili od Moldavije, da ne bi pali u ruke Irana. Radilo se o 21 primerku borbenih aviona u verziji 9.13 i 9.51 dvosed koji su ostali u toj zemlji posle raspada Sovjetskog Saveza.

Moldavija je inače nasledila puk sa 35 lovca MiG-29 i četiri obučena pilota za let na tim letelicama. Moldavci su kako bi došli do keša prodali Jemenu 1994. četiri lovca MiG-29. Ta akcija je prošla neslavno jer posle četiri dana od početka angažovanja jedan 29 je oboren, a dva nisu u celosti ni bila sklopljena.

#BREAKING: #US has delivered MiG-29 fighter jets to #Ukraine Air Force. These are mostly Izdeliye 9-13 and will be used as source of spare parts to keep the current fleet of MiG-29s of Ukrainian Air Force operational. These MiG-29s are ex-Moldovan & were procured by US in 1997. pic.twitter.com/6UUSmSNm8C — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) 19. април 2022.

Godine 1996. vlasti Moldavije obavestile su Vašingtonsku administraciju da su u kontaktu sa Iranom, u vezi sa dogovorom o kupovini lovaca MiG-29. Pre toga, iranska vojska takođe ima u službi MiG-29. Ti MiG-29, sa 14 iz Moldavije, biće nadograđeni u odnosu na starije verzije. Administracija Bila Klitnona se u to vreme plašile da bi MiG-29 mogao pasti u ruke neprijatelja i da bi ga Teheran koristio kao vozilo za nošenje nuklearnog oružja.

Iz tog razloga, SAD su odlučile da uskoče u ovoja posao. Godine 1997., SAD su zaključile ugovor o kupovini 21 lovca MIG-29 u različitim varijantama iz Moldavije, uključujući i 14 verzije MiG-29S.

Zauzvrat, Moldavija je dobila 40 miliona dolara u gotovini zajedno sa humanitarnom pomoći i nesmrtonosnim oružjem od Sjedinjenih Država. Tako je administracija u Vašingotnu kupila 21 primerak, koji su početkom 1998 rasklopljeni i u krcani u transportne avione C-17 Globmaster i prebačeni preko Atlantika u SAD. Na taj način američko vazduhoplovostvo je došlo do preko potrebnih letleica za obuku američki pilota u potencijalnom sukobu sa neprijateljskim letelicama. Naime američki piloti su dobili priliku da u realnim uslovima uvežbavaju borbu protiv lovca MiG-29 koji je dalje važio tad za opasnog protivnika zapadnim borbenim avionima.

In 1997, US Government procured 21 MiG-29 Izdeliye 9-13 & 9-51 from #Moldova to prevent their procurement by #Iran. As I can remember, at-least two of them were restored & were flown as Red Air during exercises in the United States. pic.twitter.com/CIwFrXCyyr — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) 19. април 2022.

Međutim, ratna slava ovom avionu ako se iuzume obaranje aviona za prevoz kubasnih izbeglica nije bila naklonjena.

S duge strane kad su ovim američkim 29 istekli svi resursi i oni su prizmeljeni i za njih se nije ni znalo dok se nije dogodio rat u Ukrajini, kad je ponovo krenula saga o doniranju letelica MiG-29 Ukrajini i traženju potencijalnih kandidata. Naravno od toga nije bilo ništa, jer nijedna članica NATO koja je posedovala ove letelice nije htela da uđe u direktni sukob sa Rusijom.

SAD su se konačno setili tih letelica, koje nisu bile u letnom stanju i one su jedino mogle biti donirane Ukrajini kao izvor rezervnih delova, što je najverovatnije i učinjeno. Koliko će to pomoći vlastima u Kijevu u zaustavljanju ruske ofanzive je pravo pitanje.

Inače ukrajinsko ratno vazduhoplovostvo u svom naoružanju imalo je manje od 240 borbenih lovaca MiG-29. Od ostalih članica NATO jedino operatine lovce MiG-29 ima Poljska (27) i Slovačka (21) i Bugarska (20). Rumunija je davno povukla iz operativne upotrebe svojih 18 primeraka.

