POŽARI U NOVOM MEKSIKU: Snažni vetrovi raspiruju vatru, u toku evakuacija stanovništva (VIDEO)

Više od desetak malih zajednica je evakuisano, jer su se dva šumska požara u kombinaciji sa snažnim vetrom brzine preko 90 kilometara na čas, spojila u planinskoj oblasti udaljenoj oko 40ak kilometara severoistočno od Santa Fea, saopštile su lokalne vlasti.

"To je zaista tragično i zastrašujuće. Ne dopuštamo ljudima da se vrate u svoje domove, situacija veoma je ozbiljna i sumorna", rekla je DŽoj Ensli, portparolka okruga San Migel koji se našao na putu vatrene stihije.

New photo of the Cerro Pelado Fire. This is a new start in the Jemez Mountains on the Sante Fe National Forest in New Mexico. Resources on scene.

Photo: Seth Gayner #wildfire #fire #CerroPeladoFire #lasalamos #weather pic.twitter.com/4bf1cCSral