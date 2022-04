TERORISTI BACILI BOMBU NA RESTORAN ZA VREME IFTARA, 6 MRTVIH: Al Šabab preuzeo odgovornost za krvavi napad u Somaliji!

Eksplozija se dogodila sinoć za vreme iftara, prvog obroka tokom dana nakon zalaska sunca za muslimane koji poste tokom Ramazana. Taj restoran često posećuju vladini zvaničnici.

U napadu je nastradalo šest civila, a sedam je ranjeno.

