ZELENSKI KRITIKUJE ŠEFA UN: Nelogično je da Gutereš ide prvo u Moskvu pa onda u Kijev! Tu nema pravde i logike!

"Pogrešno je prvo ići u Rusiju, a zatim u Ukrajinu", rekao je Zelenski novinarima na stanici metroa na centralnom trgu u Kijevu.

"U tom redosledu nema pravde i logike", rekao je on.

Ujedinjene nacije su najavile da će se Gutereš u utorak, 26. aprila, u Moskvi sastati s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom što će biti njihov prvi sastanak od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara.

Gutereš će se potom, u četvrtak, 28. aprila, u Ukrajini sastati s ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom i s predsednikom Volodimirom Zelenskim, navele su UN.

