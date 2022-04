OVO JE OMILJENI UNUK KRALJICE ELIZABETE: Činjenica koja je mnoge iznenadila? (FOTO)

Kraljevski stručnjaci osudili su vojvodu od Saseksa nakon što su u američkom TV intervjuu otkrili detalje njegovog sastanka sa kraljicom. Hari je tvrdio da "štiti" kraljicu Elizabetu II. i rekao je da on i njegova baka "pričaju o stvarima o kojima ona ne može da priča ni sa kim drugim".

Njegove izjave su bile široko kritikovane, a vojvoda je proglašen "arogantnim", njegove tvrdnje postale su "teška uvreda za celu kraljevsku porodicu, kraljevske lekare i sve pomoćnike oko njenog veličanstva", prenosi Dejli mejl. Međutim, kraljevski insajder je odgovorio na glasine da je Hari navodno kraljičin miljenik.

Queen Elizabeth II holding her first grandchild Peter Phillips in 1978.



