UBIJEN LEOPARD KOJI JE NAPAO POLICAJCA U IRANU: Mistrerija odakle nesrećna životinja nasred gradske ulice! (VIDEO)

"Uprkos naporima veterinara, leopard je uginuo pošto je pogođen sa dva metka ispaljena da bi se spasao život policajca", saopštila je agencija za životnu sredinu u provinciji Mazandaran.

Dodaje se da je stanje policajca dobro.



Lokalne vlasti navele su da istražuju da li je leopard ušao u grad Gaemšar iz šume, ili su ga neki stanovnici ilegalno držali.

A leopard attacked a policeman in a city of northern #Iran sparking panic among local residents Sunday before being captured, state media reported. Some video below. https://t.co/oBWZo3FPHy pic.twitter.com/OK8jgQnY8K