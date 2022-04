NA ČEMU SADA RADI NASA? Evo kakve rančeve će nositi astronauti na Mesecu - pomagaće im da se ne izgube (FOTO)

Uređaj koji je nazvan kinematički navigacioni i kartografski ranac (skraćeno KNaCK) opremljen je prenosivim LIDAR skenerom koji neprestano snima teren dok astronaut hoda i prikuplja detaljne informacije o topologiji okolne površine.

- U osnovi, senzor je geodetski alat i za navigaciju, i za naučno mapiranje, sposoban da kreira tri-de mape ultra visoke rezolucije sa preciznošću na nivou od nekoliko centimetara i da im pruži bogat naučni kontekst - navodi planetarni naučnik, Majkl Zaneti, iz Nasinog svemirskog centra. - Takođe će pomoći da se osigura bezbednost astronauta i rovera u okruženju koje nije pokriveno GPS-om, kao što je Mesec, jer će moći precizno da identifikuje udaljenost od utvrđenih orijentira i istraživačima će u realnom vremeni davati informacije dokle su stigli i koliko im je preostalo do odredišta.

Sistem koristi tehnologiju koja se zove frekventno modulisani kontinuirani talas (FMCV) LIDAR. Kao što mu ime kaže, uređaj emituje kontinuirani laserski zrak sa modulisanom frekvencijom. Kada se ova svetlost reflektuje od površine, njena frekvencija se menja; kada se ova izmenjena frekvencija svetlosti vrati u LIDAR detektor, ona se upoređuje sa emitovanom svetlošću. Razlika između njih je proporcionalna udaljenosti do površine, a ovaj proces generiše detaljnu topografsku kartu. Ova tehnologija ne zahteva upotrebu brze elektronike i imuna je na smetnje ambijentalnog svetla. To ga čini modernijim i efikasnim, što je upravo ono što je potrebno za okruženje kao što je Mesec.

KNaCK je u stanju da prikupi milione mernih tačaka u sekundi, pa čak radi i u mraku. Može da generiše navigacioni sistem u realnom vremenu i pomogne astronautima koji pokušavaju da se kreću kroz nepoznato, vanzemaljsko okruženje.

- Ljudi se u prirodi snalaze pomoću nekih orijentrira – zgrade, drveta, livade... - napominje Zaneti. - Te stvari ne postoje na Mesecu. KnaCK će kontinuirano omogućavati istraživačima da odrede svoje kretanje, pravac i orijentaciju ka udaljenim vrhovima ili bazi svojih operacija. Oni čak mogu da obeleže određena mesta na kojima su pronašli neki jedinstveni mineral ili formaciju stena, tako da se drugi lako mogu vratiti na isto mesto radi daljeg proučavanja.

Radeći u partnerstvu sa "Torch Technologies Inc" , kompanijom za razvoj ranca i "Aeva Inc", koja proizvodi LIDAR senzore, Nasi je ostalo još malo posla na daljem razvoju prototipa. Terenski testovi su pokazali da je tehnologija efikasna. U novembru 2021. korišćen je za mapiranje vulkanskog kratera, a takođe je korišćen za sprovođenje tri-de rekonstrukcije peščanih dina morske barijere u Nasinom svemirskom centru „Kenedi“ na Floridi.

Dr. Michael Zanetti of @NASA shows us a slice of the myriad possible applications for developing lidar technology on the moon. #geoweek pic.twitter.com/kvOhlXADaM