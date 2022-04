PRIZOR ZA NEVERICU: Nakon sudara iz kamiona ispali PAKETI MARIHUANE! (FOTO)

Nesvakidašnji prizor zatekao je policajce koji su stigli na uviđaj saobraćajne nesreće.

Prema objavi na zvaničnom profilu na Twitteru, incident se dogodio u 7:15 sati po lokalnom vremenu u okrugu Kalavej (Callaway) u Misuriju (Missouriju) kad je kamion u pokušaju da izbegne drugu saobraćajnu nesreću naleteo na putanju kamioneta, u koji je, pak, udario još jedan kamion.

Od siline udarca iz kamiona je ispao teret, a radilo se o paketima marihuane.

You don’t see this everyday, but it is 4/20…



Troopers responded to a crash today on I-70 in Callaway County and found 500 pounds of packaged marijuana scattered around. Luckily, nobody was seriously injured.



Arrest info below:https://t.co/2cvTu9gFBahttps://t.co/0EGqNq5pPJ pic.twitter.com/g51sMpJ0oF