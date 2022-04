DRAMA U BURSI! SRUŠIO SE AVION NA STAMBENI KVART: Poginuli instruktor i pilot na obuci u padu jednomotornog aviona! (VIDEO)

Dve osobe su poginule kada se jednomotorni avion srušio danas na stambeni kvart u gradu Bursi, na severozapadu Turske, saopštile su lokalne vlasti.

Kako je javila Anadolija, poginuli su instruktor i pilot na obuci, dok na zemlji nije bilo žrtava.

Mediji navode da se avion srušio ubrzo nakon poletanja sa aerodroma Junuseli.

⚡️Two people died in the crash of a single-engine plane in Bursa in western #Turkey, the city authorities pic.twitter.com/qcDHUnQSQt