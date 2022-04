ŠOK TVRDNJE UKRAJINACA: 'PUTINOVO POJAVLJIVANJE U CRKVI LAŽIRANO!' Ruski predsednik na snimku NESTAJE?! (VIDEO)

Kremlj je optužen da je lažirao pojavljivanje ruskog predsednika Vladimira Putina na ovogodišnjoj pravoslavnoj vaskršnjoj službi u moskovskoj katedrali. Slike koje je izdao Kremlj podsećaju na slike od prošle godine, što dovodi do pitanja da li su stvarne ili ne.

S tim u vezi, Ukrajinci sugerišu da je Putinovo pojavljivanje lažirano, verovatno zbog zdravstvenih problema. Bio je na slici sa gradonačelnikom Moskve Sergejem Sobjanjinom, baš kao što je bio 2. maja 2021. godine, a čini se da su oba muškarca bila obučena potpuno isto kao prošle godine, navodi Daily Mail.

Ponoćna uskršnja ceremonija ove godine u ogromnoj moskovskoj zlatom optočenoj katedrali Hrista Spasitelja usledila je nakon novih spekulacije o Putinovom zdravlju. Delovao je naduto i pogrbljeno na sastanku sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom, koji je takođe izgledao daleko od odličnog, čitajući svoju izjavu Putinu preko malog stola.

Postoje razlike u osvetljenju - navodno su slike fotošopirane. "Putin stoji u istom odelu i sa istom svećom kao 2. maja 2021. godine. O tome svedoči fotografija iz hrama na sajtu Kremlja", javio je ruski list The Village.

- U prenosu Vaskršnje službe iz Sabornog hrama Hrista Spasitelja, Putin kao da je na trenutak nestao. Ovo se desilo tokom smenjivanja kadra, iz krupnog plana sa predsednikom na širi kadar... Mesto gde bi Putin trebalo da bude kao da je prazno... Kao i prošle godine, pored predsednika je samo jedna osoba - gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin - navodi se u saopštenju.

🧵 RUSSIAN PROPAGANDA FAKE: Easter on Russian State TV. Putin was too much of a coward to be present in the church during the actual event. Pre-recorded footage of him added in, and quite poorly. He is missing next to the painting of a crown on a red table on the wall. pic.twitter.com/udLKxKeuov