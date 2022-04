BAJDEN ZVAO MAKRONA ALI MU SE FRANCUSKI KOLEGA NIJE JAVIO: Probao sam da se čujem s njim ali je slavio kod Ajfelove kule! (VIDEO)

Bajden je rekao da mu se Makron nije javio na telefon kada ga je pozvao, te da je razgovarao sa članom Makronovog štaba dok je francuski predsednik bio na zabavi kod Ajfelovog tornja.

Biden says Macron didn't take his election-night call, talked to staff instead https://t.co/rZHZEfslOi pic.twitter.com/RQaNUxupxc

Bajden je međutim najavio da će pokušati da ponovo pozove Makrona.

"Pozdravljam ishod francuskih izbora" rekao je Bajden novinarima.

"I tried to talk to [French President Emmanuel Macron] last night. We spoke with his staff, but he was at the Eiffel Tower having a good time." pic.twitter.com/zFVTMuUo3B