ERDOGAN KRITIKOVAO BAJDENA: Predsednik SAD bi trebalo dobro da nauči istoriju! Ne možemo oprostiti ovaj pokušaj izazivanja Turske

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan kritikovao je danas izjavu predsednika SAD Džozefa Bajdena da je tokom Prvog svetskog rata nad Jermenima u Osmanlijskom carstvu počinjen genocid, nazivajući je neistorijskom i zasnovanom na dezinformacijama.

- Američki predsednik bi trebalo jako dobro da nauči i poznaje istoriju. Ne možemo oprostiti ovaj pokušaj koji ima za cilj da izazove Tursku u nedostatku takvog (istorijskog) znanja - rekao je Erdogan novinarima u Ankari nakon sastanka Vlade.

Dodao je da Bajdenove izjave na tu temu nisu vredne pažnje jer su zasnovane na "lažnim informacijama" i da nemaju efekta na Tursku, prenosi turska agencija Anadolija.

Bajden je juče povodom jermenskog Dana sećanja, 107. godišnjice, u pisanoj izjavi naveo da su "Osmalijske vlasti 24. aprila 1915. pohapsile jermenske intelektualce i čelnike zajednice u Konstantinopolju (Istanbulu). Time je počeo genocid nad Jermenima, jedan od najvećih masovnih zločina u 20. veku".

