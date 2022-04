OVO JE MOTIV ZLOČINA U RUSKOM VRTIĆU? Napadač bio lovac, imao dozvolu za pištolj!

- Trenutno se utvrđuju razlozi za ono što se dogodilo u vrtiću. Prema jednoj verziji, uzrok pucnjave mogao bi da bude porodični sukob - rekao je izvor, prenosi ruska Gazeta.

Medij piše da je napadač lokalni stanovnik (68) koji je imao dozvolu za lov, prenosi Interfax, citirajući izvor.

#Russie 🇷🇺 - Un inconnu a ouvert le feu dans un jardin d’enfants de la région russe #Ulyanovsk , tuant 4 personnes, a annoncé le gouvernement régional. «Il y a eu une fusillade dans un jardin d'enfants. Il a tiré et tué 2 enfants et un enseignant, et s'est suicidé» pic.twitter.com/kS0FbIQHFo