OVO JE UBICA DECE U RUSKOM VRTIĆU! BIO MENTALNI BOLESNIK: Pre nego što je izveo krvavi masakr, počinio još jedno ubistvo (FOTO+VIDEO)

On je komšija 67-godišnjeg Aleksandra Dronina, na koga je registrovan pištolj.

Ispostavilo se da je napadač na vrtić u Uljanovskoj oblasti 26-godišnji Ruslan Ahtjamov, prenose Čelninskije Izvestja. On je danas u vrtiću ubio vaspitačicu i dvoje mališana.

On je komšija 67-godišnjeg Aleksandra Dronina, na koga je registrovan pištolj. Njegovo telo pronađeno je u blizini sela Veškajma. Prema preliminarnoj verziji, Ahtjamov je ubio čoveka, uzeo mu pištolj i otišao u baštu. Tamo je smrtno ranio dadilju i upucao dvoje dece, a zatim izvršio samoubistvo.

Ahtjamov je od 2013. godine prijavljen u mentalnoj bolnici i patio je od poremećaja ličnosti, a identifikovao ga je otac. Ahtjamov je živeo u istoj ulici u kojoj se nalazio vrtić Rjabinka, direktno preko puta. Ruslanov otac je potvrdio da je često išao sa Droninom da puca u kamenolom. Nije imao veze sa vrtićem.

Ustanova nije imala obezbeđenje, samo je postavljeno panik dugme. Prema preliminarnim informacijama, napadač je došao u vrtić sa puškom IŽ-27 tokom odmora. Pripadnici policije su trenutno na licu mesta, a motiv zločina se utvrđuje.

#Russie 🇷🇺 - Un inconnu a ouvert le feu dans un jardin d’enfants de la région russe #Ulyanovsk , tuant 4 personnes, a annoncé le gouvernement régional. «Il y a eu une fusillade dans un jardin d'enfants. Il a tiré et tué 2 enfants et un enseignant, et s'est suicidé» pic.twitter.com/kS0FbIQHFo