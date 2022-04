PUTIN PORUČIO GUTEREŠU: Čitao sam dokumenta Međunarodnog suda UN o Kosovu! DNR i LNR su nezavisne po analogiji sa tom odlukom!

Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika postale su nezavisne po analogiji sa odlukom Međunarodnog suda o Kosovu, saopštio je ruski lider Vladimir Putin na sastanku sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešom.

- Veoma sam dobro upoznat, lično sam čitao dokumenta Međunarodnog suda UN o Kosovu. Dobro se sećam odluke Međunarodnog suda gde piše da prilikom realizacije prava na samoopredeljenje određena teritorija bilo koje države nije u obavezi da traži dozvolu od centralnih vlasti da proglasi svoj suverenitet. To je rečeno u vezi Kosova i to je odluka međunarodnog suda. Tu odluku su svi podržali. Lično sam čitao sve te komentare organa SAD, evropskih zemalja, svi su to podržali. Ako je to tako, onda DNR i LNR imaju isto pravo da proglase svoj suverenitet, ne obraćajući se centralnim organima vlasti Ukrajine, jer je presedan napravljen - rekao je Putin, prenosi Sputnjik.

Ruski lider je istakao da je Rusija bila primorana da prizna nezavisnost DNR i LNR kako bi zaustavila genocid koji je Kijev sprovodio nad lokalnim stanovništvom. To se dogodilo nakon što je Ukrajina saopštila da neće sprovoditi Minske sporazume.

- Još jednom ponavljam: to je bila iznuđena mera kako bi okončali stradanja ljudi koji žive na tim teritorijama. Nažalost, naše kolege na Zapadu to radije nisu primećivale - istakao je Putin.