MAJKA GLEDALA KAKO JOJ PSI KIDAJU DETE (1): Brutalnim potezom sprečila je TRAGEDIJU!

Džejmi Morales iz Piko Rivere u Kaliforniji, ispričala je kako je zgrabila kuhinjski nož i ubola porodičnog psa koji je napao njeno jednogodišnje dete i držao devojčicu za nogu.

Majka je rekla da je to bio situacija “ili pas ili moje dete”, a pas je podlegao povredama nakon uboda nožem.

Pitbul je napao malu Rubi Servantes, uhvativši je za nogu i nanevši joj povrede u predelu skočnog zgloba i kuka. Prevezena je u bolnicu gde je operisana jer je pretrpela prelom kuka.

Majka je prvo pokušala da otrgne psa od deteta, ali pošto to nije uspelo, otišla je u kuhinju po nož.

Džejmi je zadobila povrede ruke i lica pokušavajući da zaštiti svoje dete.

– Ubola sam ga da bih ga odvojila od svoje ćerke. Bilo je on ili moja ćerka, a ja sam odabrala svoju ćerku. Uradila sam ono što sam morala da uradim jer on nije hteo da ode. Osećam se jako loše, ali morala sam. Prilično sam sigurna da bi to bilo ko uradio – navela je Džejmi za Foks njuz.

U napadu pitbula, kom se pridružio i drugi pas, povređene su i Rubina baka Margaret Morales i tetka.

– Ušla sam u kuhinju i tada sam videla moje dve ćerke i mog sina na podu pokušavajući da odvoje pse. Konačno, moja ćerka je ustala i tada sam videla svoju unuku – navela je Margaret.

Pas koji je preživeo biće odveden u kontrolu životinja i biće eutanaziran, navodi NBC Los Anđeles.

– Kao i mnogi drugi jutros sam bila užasnuta vestima o ničim izazvanom napadu porodičnih pitbulova na jednogodišnje dete. Saosećam sa porodicom deteta i želim brz oporavak – rekla je gradonačelnica Piko Rivere Monika Sančez.