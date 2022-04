SRBIN PRONAĐEN MRTAV U FRANCUSKOJ! Otišao da kupi automobil, pa njegovo telo pronašli sa ULUBLJENOM LOBANJOM!

Pretpostavlja se da je za njegovo ubistvo kriv Srbin koji je poslednjih dana viđen sa žrtvom.

Telo srpskog državljanina koji se vodi kao nestao od kraja decembra u Bezansonu (istok Francuske) otkriveno je prošle srede u napuštenoj kući na obali reke Doubs, a obdukcija je potvrdila da je reč o ubistvu, saznao je AFP.

Pretpostavlja se da je za njegovo ubistvo kriv Srbin koji je poslednjih dana viđen sa žrtvom, a bile su uhapšene i dve Srpkinje radi ispitivanja. Za osumnjičenim počiniocem se i dalje traga, piše Le Figaro.

"Prošle srede telo je pronađeno u napuštenoj kući, starom mlinu na obalama reke Doubs", rekao je javni tužilac Besankona, Etijen Manteo, potvrđujući informaciju dnevnog lista L’Est republikana.

"Obdukcija je pokazala da je osoba zadobila silovite udarce u lobanju, što svakako dokazuje smrt. Još nemamo genetsku potvrdu da se radi o nestaloj osobi, ali tetovaže ne ostavljaju nikakvu sumnju da se ne radi o srpskom državljaninu sa prebivalištem u Nemačkoj, koji je nestao od 23. decembra", nastavio je tužilac.

Prema rečima rođaka koji su prijavili njegov nestanak 26. decembra, on je 22. decembra napustio svoj dom preko Rajne, da bi kupio automobil u Francuskoj. Čovek je putovao sopstvenim automobilom, koji je policija pronašla u Bezansonu, u okrugu Planoise. Tragovi krvi nestale osobe otkriveni su gepeku, objasnio je Etijen Manteo krajem januara.

Evropski nalog za hapšenje raspisan je krajem decembra za Srbinom koji je nekoliko dana boravio u Bezansonu, a on je poslednja osoba koja je viđena sa žrtvom. Dve žene, takođe srpske nacionalnosti, završile su u pritvoru nakon kontakta sa beguncem, one su mu navodno čistile stan koji je on koristio u Bezansonu. Optužene su za "izmenu mesta zločina" i "neotkrivanje zločina". One su u međuvremenu puštene iz pritvora, a istražiteljima nisu dali konkretne informacije.