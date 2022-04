U emisiji "Rusija 1" ruska novinarka Olga Skabejeva i poslanik Državne dume iz frakcije LDPR Aleksej Žuravljov razgovarali su o tome koliko sekundi novoj balističkoj raketi, koju zovu i "Satanin sin", treba da stigne do glavnih gradova Velike Britanije, Nemačke i Francuske - zemalja koje isporučuju oružje Ukrajini.

Ovaj snimak objavljen je na telegram kanalu Ksenije Sobčak pod nazivom "Krvava dama".

- Jedna Satana i to je to. Britanska ostrva su postojala jednom, Britanska ostrva više ne postoje. Ozbiljan sam - rekao je Žuravljov.

Poslanik Državne dume Jevgenij Popov iz partije Jedinstvena Rusija pokušao je da ovo opravda argumentom da Britanija takođe ima nuklearno oružje, a, kako on kaže, ako se upotrebi raketa Sarmat niko neće preživeti u ovom ratu i niko neće ostati na planeti.

- Počećemo ispočetka - rekla je novinarka Skabejeva, prenosi Yahoo news.

🗿 On the TV channel "russia 1" propagandists Skabeeva and Zhuravlov pondered how many seconds it will take for an intercontinental ballistic missile Sarmat "to fly to the capitals of Great Britain, Germany, and France, which provide Ukraine with weapons". pic.twitter.com/yfGNfhWm4G