'DOVOLJNA JE JEDNA RAKETA DA IZBRIŠE BRITANIJU, SVE SMO IZRAČUNALI!' Voditelj opasno zapretio Evropi u programu uživo (VIDEO)

Dešavanja u Ukrajini mogla bi da eskaliraju do te mere da uskoro prerastu u Treći svestki rat - to je ono na šta sve češće upozoravaju ruski mediji.

Protekle nedelje urednica državne televizije RT Margarita Simonjan, je rekla da je mogućnost da će Vladimir Putin pritisnuti crveno dugme veća nego da dozvoli da Rusija izgubi rat.

Russian propagandists have already begun to prepare their audiences for World War III



Margarita Simonyan offers a World War III and nuclear strike as an alternative to losing #Ukraine.



Solovyov at the same time agrees with her: "we will go to heaven, and they will simply die." pic.twitter.com/ouh4HA515e