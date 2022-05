POJAVILA SE NOVA ANALIZA NAVODNE PUTINOVE BOLESTI: Britanski lekari negiraju da je to Parkison - Tvrde da se samo ovako može potvrditi (VIDEO)

Tokom 12-minutnog snimka sastanka sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom, Putin je prikazan pogrbljen, kako se čvrsto drži za sto i udara nogama dok mu je lice bilo primetno otečeno.

Snimak je uzburkao duhove komentatora na društvenim mrežama, uključujući bivšu poslanicu konzervativaca Luiz Menš, koja je na Tviteru došla do zaključka da ruski predsednik ima Parkinsonovu bolest.

Ovu tvrdnju izneli su i brojni britanski tabloidi. Njihovi tekstovi i drugi medijski sadržaji uključivali su komentare profesora strateških komunikacija, nekoliko političkih analitičara i stručnjaka za govor tela. Ali među njima nije bilo lekara.

Ovo verovatno nije slučajnost. „Malo je verovatno da će pravi neurolozi ovo komentarisati jer su naučeni da nikada ne komentarišu zdravlje ljudi koji nisu njihovi pacijenti“, rekao je za DV Džon Hardi, neurogenetičar sa Britanskog instituta za istraživanje demencije.

Ističući činjenicu da je on neurogenetičar, a ne neurolog, Hardi je podelio svoje mišljenje o Putinovom zdravlju kao nekome ko proučava bolesti mozga.

„Po mom mišljenju, nema znakova parkinsonizma“, kaže on. „Nije izgledao dobro, ali nije Parkinsonova.

