UKIDA SE ODLUKA O LEGALIZACIJI ABORTUSA U AMERICI: Procurili tajni dokumenti, nastao haos

Izveštač Politika, koji je objavio ta saznanja, precizirao je da je sudijsko mišljenje, objavljeno 10. februara, u međuvremenu možda promenjeno.

Rojters nije mogao do sada da potvrdi iz nezavisnih izvora ovu informaciju, ali ako je tačna, bio bi to presedan da nacrt jedne odluke Vrhovnog suda dospe u javnost pre zvanične objave.

Za sada su i Vrhovni sud SAD i Bela kuća odbili da komentarišu napise portala Politiko.

"Ro je od samog početka učinio ozbiljnu grešku", napisao je sudija Semjuel Alito u nacrtu mišljenja od 10. februara, prenosi Politiko.

Američki portal navodi da su još četvorica sudija koje su imenovali republikanci - Klarens Tomas, Nil Gorsuč, Bret Kavano i Ejmi Koni Baret - glasali kao i sudija Alito.

"Moguće je da je od tada (10. februara) došlo do nekih promena", izjavio je sinoć za MSNBC izveštač Politika Džoš Gerštajn, koji je i objavio ovu priču.

Protesti zbog mogućeg ukidanja legalnog abortusa

Aktivisti protiv abortusa i pristalice legalnog prekida trudnoće izašli su danas na ulice Vašingtona nakon vesti da bi Vrhovni sud SAD mogao da poništi presudu Ro protiv Vejda iz 1973. godine kojom je abortus legalizovan širom Amerike.

U roku od svega nekoliko sati nakon što je Politiko objavio informaciju, masa ogorčenih demonstranata je pozivala demokrate u Kongresu da preduzmu mere za zaštitu prava na abortus, istovremeno osuđujući moguću odluku kojom bi se uskratilo to pravo koje smatraju osnovnim ljudskim pravom.



- Ovo je moralno pitanje, a ako je u pitanju moralno pitanje ne bi trebalo da nam se uskraćuje pravo na samostalni izbor - kaže 19-godišnja studentkinja Eni Mekdone.

Demonstranti su nosili trasparente na kojima je pisalo "Pravosuđe, napolje iz moje vagine" i "Volim nekoga ko je abortirao", a pojavio se i manji broj aktivista protiv abortusa koji su pevali i skandirali sa bubnjevima i gitarama, dok su im pristalice abortusa uzvraćale da je abortus sastavni deo zdravstvene zaštite.

