JEZIVO! Potresna scena kod jezera: Telo pronađeno u buretu, verovatno bilo pod vodom još od 1980. godine

Telo pronađeno u nedelju, u buretu na jezeru Mid (SAD) je najverovatnije bilo pod vodom čak četiri decenije, a kako je izjavio poručnik policije Las Vegasa Rej Spenser, još je verovatnije da će se pojaviti i druga tela pošto se jezero povlači usled teške suše.

- Policija sumnja da je osoba ubijena 1980-ih na osnovu ličnih predmeta pronađenih u buretu - rekao je Spenser, koji ne želi da precizira detalje o uzroku smrti niti pronađene predmete, pozivajući se na istragu koja je u toku.



Fotografija koju je podelio istražni tim prikazuje ostatke skeleta u buretu koje deluje kao da je zaglavljeno u blatu. Nautičari su otkrili telo oko 15 časova u nedelju. Istražni tim je prvi put prijavio otkriće u nedelju popodne, a nove detalje u ponedeljak.

- Čuli smo ženu kako vrišti sa plaže, a onda je moj muž otišao da vidi šta nije u redu. Kad je stigao shvatio je da se tamo nalazi telo u buretu - izjavila je očevidac Šona Holister.

#BREAKING: The body found in a barrel at Lake Mead may have been underwater for as long as four decades and more bodies are likely to appear as the lake recedes due to severe drought, Las Vegas Metro police tell the @8NewsNow I-Team. https://t.co/LhYkciIJDO #8NN