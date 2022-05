STRAŠNE BAJDENOVE REČI: SPOMENUO 3. SVETSKI RAT I SLANJE VOJSKE! 'Nalazimo se na prelomnoj tački istorije'

Američki predsednik Džo Bajden posetio je juče kompaniju Lokid Martin koja proizvodi protivtenkovske raketne sisteme FGM-148 Džavelin, oružje koje je pomoglo Ukrajini u borbi protiv ruskog napada, prenosi Rojters.

Tom prilikom Džo Bajden je opisao sukob u Ukrajini kao istorijsku "prelomnu tačku koja dolazi na svakih šest ili osam generacija" i opisao ulogu SAD u sukobu kao vođenje prve "prave civilzacijske" borbe protiv Rusije i Kine. Bajden je takođe obećao da će Kijevu poslati pomoć u vrednosti od više milijardi dolara, prenosi RT.

- Nalazimo se na prelomnoj tački istorije. Dolazi otprilike na svakih šest ili osam generacija - rekao je Bajden tokom posete fabrici Lokid Martin u Alabami, dodajući da se stvari menjaju tako brzo da Amerika mora da drži kontrolu.

- Postoji stalna bitka između autokratije i demokratije - rekao je on, govoreći o Kini i Rusiji kao o neprijateljima navodnih zapadnih "demokratija". Sukob u Ukrajini, dodao je on, je "prva prava bitka" u ovom sukobu civilizacija.

Ministar odbrane Lojd Ostin je nedavno izjavio da "želimo da vidimo Rusiju oslabljenu do te mere da ne može da uradi stvari koje je uradila u invaziji na Ukrajinu", a sam Bajden je u nekoliko navrata pozvao na promenu režima u Moskvi, prenosi RT.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužuje NATO alijansu da "u suštini ide u rat sa Rusijom preko svog 'predstavnika' i naoružava tog 'predstavinka'". Bajden je takođe u utorak rekao radnicima u Lokid Martinu da američke pošiljke oružja "omogućavaju ukrajinskom narodu da se brani, a da mi ne moramo da rizikujemo da uđemo u treći svetski rat slanjem američkih vojnika".

Biden on sending Javelins to Ukraine: "they've been so important that there are stories of Ukrainian parents naming their newborn children 'Javelin' or 'Javelina.'"



(this is a fine, very normal thing to say.) pic.twitter.com/PHyxkllgHD