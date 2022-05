'AKO PUTIN LANSIRA SATANINOG SINA, MI ĆEMO TROZUBAC!' Britanci žestoko odgovorili na pretnje: Rusiju čeka KATASTROFA

Bivši britanski admiral tvrdi da će rusko lansiranje rakete Satan-2 dovesti do toga da Rusi stradaju od nuklearne katastrofe.

Ruski propagandista i TV voditelj nedavno je zapretio Britaniji da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da je pretvori u "radioaktivnu pustinju". Zbog žestoke podrške Ukrajini kroz slanje oružja i vojne opreme, Britanija se našla na meti režima ruskog predsednika i njegovih saradnika u medijima.

Nedavno je Dmitrij Kiseljov rekao da Velika Britanija može biti uništena jednom ruskom raketom Satan-2. On je objasnio da bi raketa mogla da izazove cunami visok 500 metara, a onda će "Britanija završiti na dnu mora". Ali kao odgovor na optužbe, bivši britanski oficir, kontraadmiral Kris Peri, rekao je da ne veruje u pretnju.

- Nije me to uplašilo jer još nisam video kako to oružje radi. Niko ga još nije video. To je 'fantazijsko oružje', veoma slično onom kojim nam je Hitler pretio na kraju Drugog svetskog rata. To je samo bes impotentnog siledžije koji ne dobija ono što želi - rekao je Peri.

Peri je dodao da Rusija očajnički želi da ima status "civilizovane nacije" kakav ima Ujedinjeno Kraljevstvo, ali im to ne polazi za rukom.

- Pa onda on preti stvarima za koje znaju da nikada neće moći da postignu, jer zna da će, ako povuče taj potez, dobiti nazad brod pun projektila Trident - rekao je Peri. Balističke rakete Trident su napravili Amerikanci, ispaljuju se sa podmornice i predstavljaju glavno strateško nuklearno oružje britanskih snaga.

Bivši britanski admiral tvrdi da će rusko lansiranje rakete Satan-2 dovesti do toga da Rusi stradaju od nuklearne katastrofe.

- Većina njihovih gradova će takođe nestati u radioaktivnom oblaku. Nema šanse da bi ruski oligarsi bliski vrhu vlasti rizikovali svoje uništenje zbog regionalnog sukoba - zaključio je on.

Trozubac

Trident je operativni sistem od četiri podmornice klase Vanguard, naoružane balističkim projektilima Trident II D-5, sposobne da isporuče termonuklearne bojeve glave. Njime upravlja Kraljevska mornarica i nalazi se u pomorskoj bazi Klajd na zapadnoj obali Škotske. Najmanje jedna podmornica je uvek u patroli. Svaka nosi najviše osam projektila i četrdeset bojevih glava, iako je njihov kapacitet veći. Rakete se proizvode u Sjedinjenim Državama, dok su bojeve glave britanske.

Trident II D-5 su napravljena od grafitnog epoksida, što čini raketu mnogo lakšom od svojih prethodnika Tridenta I C-4. Raketa je duga 13 metara, teška 58,5 tona, ima domet od 11.300 kilometara, maksimalnu brzinu od preko 21.600 km/h i kružnu brzinu od 17.4. Navodi se pomoću inercijalnog navigacionog sistema u kombinaciji sa zvezdastim tragačem i ne zavisi od američkog globalnog sistema za pozicioniranje (GPS).