POGINULO 8, POVREĐENO 30 LJUDI! Novi bilans horora u Havani! Kubanski predsednik isključuje mogućnost terorističkog napada!

Hitne službe i dalje tragaju za preživelima. Prema novim informacijama, u eksploziji je poginulo najmanje 8 ljudi, a 30 je povređeno.

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel odbacio je mogućnost eksplozije bombe i rekao da je eksploziju u hotelu Saratoga izazvalo curenje gasa.

BREAKING: Major explosion damages historic hotel in Havana, Cuba; no word on injuries

Takođe, vladini zvaničnici kažu da se 13 osoba vodi kao nestalo.

Prijavljen je zvuk nalik bombi u tom području, a povređene osobe su viđene ispred hotela, navodi Mirror.

Izveštaji pokazuju da su ljudi spaseni iz ruševina.

An explosion rocked the capital of Cuba, Havana, partially destroying the Saratoga Hotel.